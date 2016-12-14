Блок протока и температуры воды БДПТ-5М - для контроля воды по 5 каналам смотрите тут. Этот прибор помогает следить за параметрами любой жидкости. Он может контролировать температуру воды или иной жидкости, ее поток и проток. Так как внутри прибора нет металлических частей, он устойчив к агрессивным средам.

Возможные модификации:

БДПТ-5. В его составе датчики протока, указывающие отсутствие протока либо его наличие. Нижняя граница определения составляет 0,4 л в мин.

БДПТ-5М. В состав этого устройства входят датчики протока, измеряющие проток. Измерение ведется в литрах за минуту. Кроме того, в приборе есть ЖК-дисплей, на котором можно выставить нижний и верхний предел на каждый датчик.

Блок с датчиками протока и датчиками температурами более детальное описание на сайте http://rostehcentr.ru/products/datchik-protoka/

Принцип работы основан на запросах, которые снимает цифровой блок с датчиков температуры, воды и 2-х аналоговых сигналов. ЖК-монитор отобразит текущие показатели, и позволит сравнить их с максимальным и минимальным порогом по каждому из значений. Используя кнопки прибора, эти пороги можно выставить самостоятельно и при необходимости могут быть изменены. Если одно из значений выйдет за границы обозначенной зоны значений, то на экране будет отображаться именно этот показатель. Будет подан от реле сигнал тревоги, и оборудование выключится для исключения аварийной ситуации.

Чтобы контролировать пускатель, отвечающий за запуск электродвигателя насоса, сделан общий вход блокировки. При неисправности системы охлаждения либо ее отключении, это не даст запустить оборудование.

Выходные каналы блока оборудованы тремя реле для предотвращения критических ситуаций: аналоговым, температуры, потока.

Аналоговые входы:

На вход 0-20 мА или 4-20 мА подключается датчик давления

На вход 0-24В подключается любой тип датчика с выходом по напряжению.

Выходные реле способны выдерживать нагрузку в 6А при 250В.

Благодаря этому блоку можно отслеживать два показателя: температуру и проток. Причем это возможно сделать сразу в пяти каналах.

Через меню администратора на дисплее выставляется минимальное и максимальное значение.

Большое значение имеет тот факт, что можно подключить десять подобных блоков к главному диспетчерскому пульту через линию RS-485. Так диспетчер сможет

В составе сенсорного блока БДПТ-5 есть два модуля:

Контроля – с ЖК-дисплеем

Бесконтактного датчика

Бесконтактный метод измерения температуры воды или иной жидкости, а также параметров протока, осуществляется специальными цифровыми датчиками. Прямой контакт с жидкостью отсутствует, так как она проходит по специальному полипропиленовому каналу, который ограждает от нее металлические части модуля и датчик.

Полная защищенность модуля контроля позволяет ему работать в помещениях с отрицательной температурой и повышенной влажностью.

Длина кабеля, соединяющего модуль с датчиком, может достигать до 10 метров. А кабель между диспетчерским пультом и модулями может составлять 0,5 км.

При включении режима «Авария» поступает сигнал на одно из следующих реле:

Температурное

Протока

Аналоговое

Отключить этот режим можно вручную. Для этого следует нажать на «Сброс». Либо автоматически, если запрограммировать должным образом внутренний таймер.

Модуль может запитываться от 24В либо от 110-240В.

Дополнение

В качестве дополнительного оборудования, к модулю можно присоединить датчик воды. Он поможет контролировать утечку воды, подаст аварийный сигнал и отключит оборудование, если возникнет такая необходимость.

Выгодно применять такой датчик в генераторах, силовых и тиристорных преобразователях, чтобы охлаждать силовые элементы. Это повысит срок службы оборудования на 2-3 года.