Каждый пятый россиянин старше 18 лет, проживающий в мегаполисе, хотя бы раз в три месяца заказывает товары через интернет. Такова статистика исследовательских компаний. Популярность покупок онлайн продолжает расти, а средний чек уже составляет 7-9 тыс. рублей. Заказывают в основном бытовую технику, смартфоны, книги, товары для дома, мебель и одежду. Но растут все категории – и лекарства, и продукты питания, и даже строительные товары. По данным соцопросов, в среднем пользователи проводят несколько дней в интернете, чтобы выбрать нужный товар. Ведь для этого необходимо посетить десятки площадок, на каждой из которых посмотреть большой круг товаров. Что если упростить процедуру, сделать сервис поиска товаров, на котором собрать товары из крупнейших российских интернет-магазинов? В каталоге собрано более 4 миллионов различных предложения. Это авто-мото (в частности, электроника, косметика, противоугонные средства), аптека (медицинские препараты и приборы, оптика), всё для дома (камины, печи, антиквариат, зеркала, термосы и термокружки и десятки других категорий), всё для офиса (в том числе банковское и торговое оборудование, оргтехника), всё для сада и дачи (садовое оборудование, мебель, аксессуары, грили, мангалы), бытовая техника, включая климатическое оборудование, стиральные машины, швейное оборудование, пылесосы, животные и растения (аквариумистика, корма).

Вы можете выбрать через поисковик товаров компьютеры, музыку и видеофильмы, одежду, обувь и аксессуары, продукты, напитки, табак, строительство и ремонт, товары для детей. Как это работает? Вы вводите необходимый товар в поисковой строке, поиск идёт по разным интернет-магазинам, после чего вы можете выбрать интересующее вас предложение и перейти на сайт онлайн-площадки, которая предлагает этот товар. К примеру, вы выбираете товары для дома. Вводите в строку поиска “виниловый проигрыватель”. Выпадает ряд предложений. Кликаете по интересующему вас. Здесь отображается название бренда, иллюстрация, цена, отзывы и оценки пользователей, а также схожие товары для удобства. Под названием товара и его описанием есть две кнопки: “подробнее” (переход на страницу магазина к более подробному описанию) и “купить”. Учитывая, что в современном ритме жизни для нас важна каждая минута, сервисы по поиску товаров, которые объединяют универсальность, удобство и очень понятный, интуитивный дизайн, простой в использовании, будут пользоваться всё большей популярностью.