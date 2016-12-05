Планируя строительство загородного или дачного дома, необходимо помнить о том, что отвод поверхностных вод является важной составляющей благоустройства территории.

Строя дом, мы надеемся на то, что он нас будет согревать теплом, в нем будет комфортно и удобно на протяжении долгих лет. И естественно, мы не хотим, чтобы излишняя влага, которая может появляться на участке от непогоды осенью или от половодья весной, свела наши усилия на нет.

Причем от такой излишней влаги пострадает все: фундамент, может затопить подвальное помещение, появятся грибок и гниль, а в доме будут сырость и неприятный запах. Достанется неприятностей и придомовому участку, так как избыточная влага нанесет ущерб растениям, посаженным вокруг дома, плодовым деревьям и кустам. Они начнут гнить, а если ударит даже небольшой мороз, они просто погибнут.

А для того, чтобы пройти от двери дома к воротам, придется надевать резиновые сапоги.

Кроме того, избыток атмосферных осадков может повлиять на поднятие грунтовых вод, что еще больше усугубит проблему с подтоплением участка и дома.

Причем с такой проблемой излишней влаги можно столкнуться не только на территории частного дома, но и в гараже, на приусадебном участке и т.д.

С данным явлением необходимо бороться и отводить эту излишнюю воду далеко за участок. А бороться с таким явлением можно с помощью специальной дренажной системы, предназначенной для отвода поверхностных вод.

Поверхностный дренаж: избавьтесь от излишней влаги

Именно поверхностный водоотвод и будет выполнять такую очень важную функцию, как отведение дождевых осадков, талых вод с открытых участков территории, с крыш домов, дорожного покрытия и т.д.

Принцип работы такой системы очень прост: в специальные водоприемные лотки будет собираться лишняя вода с последующим ее отведением в сеть канализации.

Состоит такая конструкция из лотков и дождеприемников, а чтобы ее можно было безопасно использовать и удобно обслуживать, все монтируемые элементы комплектуют специальными съемными решетками, выполненными из стали или чугуна. Также в комплекте идут специальные корзины для сбора мусора и сифоны.

Отвод поверхностных вод в зависимости от принципа работы сооружения может быть:





точечный (предназначен для отвода воды с кровли в обустроенные придверные ямки, имеет приемник песка для предотвращения засорения канализации, выполняет функцию локального сбора и резервного колодца);





линейный (углубленный желоб, который протягивают вдоль всего участка, куда монтируют водосборные лотки и пескоуловители).





Эти два вида обязательно должны дополнять друг друга, только так можно установить качественную систему дренажа поверхностных вод.

Отметим, что классифицируются данные системы и по материалу изготовления. Они бывают:





бетонные;





полимербетонные;





пластиковые;





стеклопластиковые.





Немаловажным фактором является и пропускная способность такой системы, т.е. чем больше лоток, тем больше воды уводится с участка.

Монтаж отвода поверхностных вод

Смонтировать систему достаточно просто. Данный процесс можно осуществлять как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Естественно, вариант со специалистами более приемлемый, но это платная услуга, воспользоваться которой не всегда есть возможность.

Поэтому обустроить водоотвод можно и самостоятельно, тем более приобретая систему дренажа в компании Стандарт Парк, специалисты которой проконсультируют, как все это сделать.

Но вот несколько советов. Прежде всего перед тем, как приступить к монтажу системы, необходимо понаблюдать, где чаще всего на участке задерживается вода. И только после этого приступают к рытью канала для ливневого водоотвода.