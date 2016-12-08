При выборе хостинга важно учитывать множество нюансов.

1. Стоимость хостинга должна полностью соответствовать вашим желаниям и возможностям, оптимальным вариантом считаются средние цены:

Бесплатный вариант, который может стать подходящим выбором для новичков. Это плохое решение для серьёзных проектов, поскольку вас могут залить рекламой, обеспечить плохой техподдержкой.

Дешёвый считается идеальным для порталов, которые выполняют роль визитки, также небольшим блогам, порталам, которые имеют небольшую посещаемость. Также можно столкнуться с проблемой некачественного программного обеспечения.

Платный вариант может многим показаться дорогим, но это его единственный недостаток. При подборе выгодного тарифа существует возможность неплохо сэкономить.

2. Стоит также определиться с выбором вида хостинга, который будет зависеть от масштабности реализуемого проекта:

Виртуальный вариант подойдёт для тех порталов до 7 тысяч посетителей.

VPS/VDS или же виртуальный выделенный сервер может выдерживать нагрузку до 15 тысяч посетителей, при этом потребуется системный администратор.

Физический выделенный сервер считается отличным вариантом для крупных порталов.

3. Важно учитывать и навыки программирования, в зависимости от которых и стоит подбирать подходящее решение:

Конструктор порталов станет идеальным выбором для тех, кто ничего не понимает в программировании.

Знакомы с базовыми понятиями html и css, отдавайте предпочтение движкам Joomla, Drupal.

Продвинутым пользователям под силу окажется любее решение.

Выбирайте VPS/VDS и Dedicated, если знакомы, ко всему прочему и с администрированием.

4. Важны и количественные особенности тарифов, помните о том, что чем больше возможностей будет иметь, тем дороже будет обходиться содержане портала, при этом важно не переплачивать за услуги:

Пространство на диске.

Количество порталов.

Количество баз данных.

Объём трафика.

5.Защита является важной составляющей, при этом она должна включать в себя элементарные нормы безопасности. Не забывайте уточнять, будет ли обеспечиваться безопасность.

6.Воспользуйтесь тестовым периодом, который по времени занимает примерно неделю.

7.Важно знать, как быстро будут загружаться страницы.

8.Насколько хорошей является техническая поддержка.

9.Бонусы станут приятным дополнением.

Подбирайте хостинг по вашим требованиям, чтобы в будущем не возникало проблем. Особенное внимание стоит уделить тому, какими навыками обладаете, насколько необходимой окажется сторонняя поддержка.

Статья: хостинг S-HOST.