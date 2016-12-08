При выборе хостинга важно учитывать множество нюансов.
1. Стоимость хостинга должна полностью соответствовать вашим желаниям и возможностям, оптимальным вариантом считаются средние цены:
2. Стоит также определиться с выбором вида хостинга, который будет зависеть от масштабности реализуемого проекта:
3. Важно учитывать и навыки программирования, в зависимости от которых и стоит подбирать подходящее решение:
Выбирайте VPS/VDS и Dedicated, если знакомы, ко всему прочему и с администрированием.
4. Важны и количественные особенности тарифов, помните о том, что чем больше возможностей будет иметь, тем дороже будет обходиться содержане портала, при этом важно не переплачивать за услуги:
5.Защита является важной составляющей, при этом она должна включать в себя элементарные нормы безопасности. Не забывайте уточнять, будет ли обеспечиваться безопасность.
6.Воспользуйтесь тестовым периодом, который по времени занимает примерно неделю.
7.Важно знать, как быстро будут загружаться страницы.
8.Насколько хорошей является техническая поддержка.
9.Бонусы станут приятным дополнением.
Подбирайте хостинг по вашим требованиям, чтобы в будущем не возникало проблем. Особенное внимание стоит уделить тому, какими навыками обладаете, насколько необходимой окажется сторонняя поддержка.
Статья: хостинг S-HOST.