Большинство людей, приобретая квартиру, редко сразу задумываются о ремонте. Эта процедура кажется лишь “довеском”, чем-то очень далёким и не слишком сложным. Между тем ремонт – процедура трудоёмкая, отнимающая много сил, времени и денег. Иногда работы растягиваются на несколько месяцев. Для тех, кто не очень хочет заниматься поклейкой обоев и установкой сантехники или не горит желанием искать надёжную бригаду, которая бы сделала всё качественно и в срок, приходит на помощь популярная услуга от застройщиков – квартиры с ремонтом под ключ. Таким образом, к моменту получения ключей в квартире будет выполнен качественный ремонт. Можно будет расставить мебель и жить. Что обычно включает в себя такой вариант? Во-первых, строительно-монтажные и отделочные работы. Покупателю уложат плитку и ламинат, поклеят обои, смонтируют натяжные потолки, установят входные и межкомнатные двери. Во-вторых, будут полностью проведены все сантехнические работы. То есть в вашей квартире проведут отопление и водоснабжение, установят всю необходимую сантехнику (ванна, раковина, унитаз). Кроме того, специалисты проведут все электротехнические работы. Они включают в себя разводку электричества с установкой розеток и выключателей, разводку освещения с установкой люстр и светильников. Почему стоит приобретать квартиру под ключ? Какие есть плюсы по сравнению с проведением самостоятельного ремонта или поиска бригады специалистов?

Первый очевидный момент – экономия времени. Ремонт новостройки может занять месяц или два, при этом вам придётся самостоятельно контролировать работы, постоянно ездить на место, знакомиться со сметой. Ремонт же своими руками может занять ещё больше времени в зависимости от вашего умения и наличия средств. И у вас будет стойкое ощущение, что вы живёте на стройплощадке. Второй позитивный момент при покупки квартиры с ремонтом под ключ – экономия средств. Получить ремонт от застройщика можно по фиксированной цене в зависимости от выбранного варианта. Если же вы нанимаете бригаду рабочих, то будьте уверены, что заявленная специалистами цена по ходу работ существенно вырастет. Это произойдёт в любом случае, даже если нанятые рабочие будут действовать чистоплотно, без искусственного завышения стоимости ремонта. Третий момент, который повышает спрос на покупку квартиры уже с ремонтом под ключ, – возможность выбрать один из вариантов отделки, предложенной профессиональными дизайнерами. Таким образом, вам не придётся проводить долгие часы в строительных магазинах или заказывать дорогостоящие работы в дизайнерских бюро. В частности, квартиры с ремонтом под ключ предлагает компания “Премьер Девелопмент”. Это ЖК “Эстет”.