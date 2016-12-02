В ноябре телеком-оператор «Дом.ru InterZet» представил уникальный тарифный план «Конструктор желаний». Тариф интересен тем, что позволяет каждому пользователю самостоятельно регулировать скорость интернета, количество ТВ-каналов и другие характеристики. Настройки можно менять каждый месяц, а некоторые – хоть каждый день! Еще одна хорошая новость: многие опции тарифа в конце года доступны по особенно привлекательной цене.

Собираем кубики

«Конструктор желаний» состоит из «кубиков» и собирается как детский конструктор. Два «кубика» - интернет на скорости до 40 Мбит/c и 32 телеканала – доступны по умолчанию. Еще 3 «кубика» вы выбираете сами. Можно выбрать более высокую скорость интернета или мини-пакеты ТВ-каналов, удобно сформированных по тематикам: кино, сериалы, спорт, музыка, путешествия, детские и др. Вы можете выбрать «кубик», который увеличит скорость до 100 Мбит/c, и 2 «ТВ-кубика». А можно оставить базовую скорость – до 40 Мбит/c - и подключить 3 «кубика» с каналами.

Новогодние сюрпризы

Вы использовали все 5 «кубиков» из стартового набора, а хочется подключить что-то еще? Сделать это не только можно, но и нужно: сейчас их стоимость особенно выгодна! Подключив «Конструктор желаний» до конца января 2017 года, вы целый год сможете смотреть дополнительные «ТВ-кубики» всего за 1 рубль в месяц, а 2 «кубика» - «100 Мбит/с» и 50 HD-каналов – доступны в течение полугода и вовсе без дополнительной платы. Получается, по цене базового тарифа вы получаете быстрый интернет и большое количество нужных телеканалов. Также в «Конструкторе желаний» вы можете подключить домашний телефон, антивирус или скорость сразу до 200 Мбит/c (доступно при наличии технической возможности со стороны оператора и клиента).

Телевидение на заказ

Привычные тарифы на цифровое ТВ имеют определенные характеристики, например, в некоторые из них входит более сотни телеканалов. В отличие от них в «Конструкторе желаний» в «мини-пакеты» входит 5-8 телеканалов схожей тематики. Так что вы выбираете и платите только за то, чем действительно пользуетесь. А если захочется чего-то новенького (например, подключить спортивные каналы в преддверии крупных соревнований), просто замените один мини-пакет другим. При этом абонентская плата будет взиматься только за те дни, когда пакет был подключен.

Подключить новый тариф могут как новые, так и действующие клиенты «Дом.ru InterZet». Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках месте и порядке их получения можно узнать на сайте http://interzet.domru.ru/ или по тел. (812) 640-5-640.