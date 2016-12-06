15 неделя беременности – промежуточная. К этому моменту у будущей матери уже как правило пропадают неприятные ощущения, нет никаких болей, налаживается аппетит, в целом женщина ощущает прилив энергии. Второй триместр в плане здоровья врачи считают наиболее спокойным. Впрочем, появляются другие неприятные симптомы. К примеру, это могут быть сухость кожи, ломкость ногтей, более активное выпадение волос, опухают ноги и лодыжки, появляется излишняя рассеянность. На пятнадцатой неделе плод уже может достигать размера в 93 см, а весом – 50 граммов. Какого рациона придерживаться, что можно, что нельзя – у будущих мам в этот период (пятнадцатая неделя) возникает множество вопросов. Ответы можно узнать в специальной украинской соцсети для мам – Свитмам. Там опытные мамы поделятся своим опытом в сообществах. Расскажут о том, что избежать многих проблем, в том числе с пищеварением, которые редки в это время, поможет правильно питание. Необходимо есть много овощей и фруктов, употреблять в пищу хлеб, в основном рекомендуют цельнозерновой, кисломолочку, а также пророщенные злаки.

В этот период появляется нехватка кальция. Восполнить его содержание в организме поможет творог. При этом есть сырки глазированные и творожную массу, которая подчас содержит растительные жиры, а также в обязательном порядке – много сахара, не рекомендуется. Также врачи советуют будущим мамам пить много воды (1,5-2 литра в сутки), а также морсы из свежих или замороженных ягод, которые сохраняют все необходимые витамины. Ещё один важный момент – на пятнадцатой неделе лучше всего обратиться к стоматологу и проверить здоровье зубов. Тем более если у вас наблюдаются определённые проблемы с полостью рта. На пятнадцатой неделе уже можно применять анастезию. Svitmam.ua – социальная сеть, в которой каждый может задать интересующийся вопрос и тут же получить консультацию от опытных мам. Темы могут быть совершенно разные: что вы готовите на завтрак для своих детей-школьников, зачем женщине работать, если муж обеспечивает семью, как сделать развивающую книгу своими руками, как вы поздравляете воспитателей с детском саду с Новым годом. Также здесь публикуют различные рецепты, советы и даже предложения работы для мамочек, которые находятся в декрете. Світмам – это более 100 тысяч зарегистрированных в социальной сети мам, разделы “вопросы и ответы”, “сообщества”, “задай вопрос” и “дневники”, где вы можете создать свой собственный дневник материнства. Проект появился в 2010 году и с того момента постоянно растёт, при этом сотрудничая с крупнейшими компаниями-производителями детских товаров. Это позволяет посетителям сайта участвовать в розыгрышах призов и покупать со скидкой товары для своих детей.