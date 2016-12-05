Тактическая экипировка в настоящее время получила широкое распространение. Это связано не только с отличными эксплуатационными характеристиками подобной одежды и обуви. Военный стиль давно стал одной из модных тенденций. Кроме того, практичные и износостойкие вещи позволяют существенно экономить на нарядах, так как способны прослужить не один сезон. Преимущества данной продукции по достоинству оценили рыбаки, охотники, путешественники.

История происхождения тактического снаряжения



Определение тактическая обувь и одежда появилось относительно недавно. Выражение получило широкое распространение в 80-90-х годах в США среди людей, имеющих непосредственное отношение к службе в армии, а также в военных и охранных структурах. Тактическое обмундирование – одежда и обувь, которые способны выдерживать высокую и интенсивную повседневную нагрузку в жестких условиях. Как правило, к числу основных задач таких вещей относятся следующие аспекты:

возможность быстрого извлечения устройств связи и боевого оружия;

наличие отстегивающихся элементов для обеспечения терморегуляции;

присутствие большого количества карманов различного типа для размещения относительно небольших предметов, необходимых в полевых условиях;

прочные и надежные материалы, защищающие от непогоды и повреждений при прохождении по пустыням, лесным чащам и т. д.;

защитная расцветка, позволяющая замаскироваться на местности с определенным ландшафтом;

простота снимания и надевания.

Распространенные сферы использования тактической одежды в современном мире

В настоящее время тактическое снаряжение доказало свои преимущества. Используется оно не только солдатами, служащими полиции или работниками охранных структур. Любая продукция данной группы может использоваться:

для игр в пейнтбол и страйкбол;

при покорении горных вершин;

во время хоты и рыбалки;

для активного отдыха на природе;

для обеспечения обмундирования работников, чья деятельность связана с физическими упражнениями и преодолением различных стихий;

при повседневной носке для людей, предпочитающих стиль милитари.

Основные отличия тактической одежды и обуви от обычных вещей



Внешние характеристики тактической продукции зачастую не имеют особых отличий. Ее особенности заключаются в более качественном и прочном материале, удобном крое, наличии дополнительных функциональных элементов.



Тактическая одежда, как правило, производится из эластичных тканей, препятствующих стеснению в движениях. Верхние изделия состоят из водоотталкивающих и воздухонепроницаемых материалов, надежно защищающих от осадков и ветра. В современных специализированных магазинах представлен огромный ассортимент товаров. Здесь можно купить морской бушлат, военную куртку, штаны и комбинезон для различных целей, нижнее терморегулирующее белье и прочее. Практически все вещи содержат большое количество карманов разных размеров и назначения. Изделия удобны не только в носке, но и в уходе.



Тактическая обувь представлена практичными, удобными и долговечными ботинками и кроссовками. Производится она преимущественно из натуральных материалов. Ее особенность заключается в конструкции, повторяющей нюансы строения стопы, что обеспечивает возможность длительной ходьбы без усталости. Обувь имеет относительно небольшой вес. Качественная литая подошва и водоотталкивающая верхняя часть препятствуют проникновению влаги. Что касается стоимости, то тактическая продукция является более дорогостоящей по отношению к обычным предметам гардероба. Но ее цена полностью окупается длительным сроком использования.