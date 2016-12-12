Каждая хозяйка стремится приготовить особенный стол к любому празднику. Стоит ли говорить, что приготовления к Новому Году ведутся особенно тщательно, ведь это – главный праздник в году. Всегда хочется удивить гостей чем-то необычным и создать праздничную атмосферу. При организации новогоднего стола важно помнить не только о собственных предпочтениях, но и о приметах и добрых традициях: в эту священную ночь званый ужин обязательно должен соответствовать символу приходящего года. 2017 год пройдет под символом огненного петуха. Давайте же посмотрим, как лучше украсить стол и какие блюда подать, чтобы следующий год прошел успешно.

Начнем, пожалуй, с того, как оформить праздничный стол. Цвет петуха, покровителя 2017 года, как нельзя лучше нам подсказывает, какие цвета приветствуются на столе. Наиболее желательны любые оттенки огненного: красный, оранжевый, желтый, золотой, бронзовый. Эти цвета можно обыграть в любом аксессуаре. Например, купите заранее рыжие или красные салфетки, а в новогодний вечер можно сложить из них оригами в виде цветка: получится своеобразное пламя костра. Или же можно приобрести красную скатерть, она задаст тон всему столу.

Не забывайте, что праздничная посуда тоже является элементом украшения. При встрече 2017 года очень уместна будет на новогоднем столе бронзовая фруктовница или конфетница. Стоит отметить, что даже сама еда может служить декорацией. Фруктовницу можно наполнить «огненными» фруктами: апельсинами, красными яблоками, лимонами. А конфетницу - конфетами в красной блестящей обертке. А если у вас дома найдется двух- или трехъярусная фруктовница, то она легко создаст образ пламени и даже станет центральным элементом стола.

К слову о бронзе, если у вас дома имеются бронзовые фигурки или статуэтки, обязательно поставьте их на стол, огненному петуху это точно понравится. Также, обязательным атрибутом праздничного стола в этот новый год должны быть горящие свечи, ведь кто как не они более всего соответствуют тематике приходящего года. А если вам удастся найти бронзовый подсвечник, то это принесет двойную удачу.

Возвращаясь к теме посуды как элемента для украшения стола, стоит упомянуть и медную посуду, ведь ее магнетический красноватый оттенок как ничто другое напоминаем горящий огонь. Например, можно подать горячее или закуски на медном блюде, и это точно порадует покровителя будущего года.

Среди остальных цветов, уместен будет и переливчатый зеленый, ведь этим цветом так часто хвастаются известные нам гордые птицы. Очень близок к этому оттенку цвет хвои, которая, в свою очередь является бессменным символом Нового Года. Хорошей идеей будет оформить букет из хвойных ветвей и обрызгать их лаком с блестками для волос, и ваша композиция сразу станет нарядней. Петух много времени проводит на свежем воздухе, поэтому добрым советом будет поставить на стол что-нибудь деревянное, например, подставки под горячее. Или же украсить стол свежими цветами, ведь среди них любят гулять домашние птицы.

Говоря о новогоднем столе, нельзя не сказать пару слов и о самом новогоднем меню. Петух будет строго за ним следить, и чтобы его задобрить, нужно учесть и его пожелания. Как многие уже могли догадаться, любителям курятины и индейки стоит дождаться другого праздника, ведь наличие собратьев в качестве еды совсем не порадует новогоднего петуха. Основным блюдом можно в этот раз сделать рыбу. Не стоит ставить на стол и яйца, однако это относится лишь к тем блюдам, где они видны сразу, например, к фаршированным яйцам. Наличие же яиц в салате не возбраняется, как, впрочем, и смазка из яиц для выпечки.

Так что приготовить символу 2017 года? Он точно будет рад различным фруктам и овощам. Как и с фруктами, его обрадует любой «огненный» цвет. Как нельзя лучше подойдут помидоры, красные и желтые перцы, кукуруза. Рад будет петух и сладкому: не забывайте про пироги и другую выпечку, особенно изделия с ягодами. В год петуха добрым жестом будет поставить на стол миску с зерном или семечками – подсолнечными или тыквенными, чтобы порадовать покровителя будущего года. Особенно по вкусу придется ему и большое количество зелени любого вида, ведь петухи очень близки к природе и любят проводить свободное время в траве или огороде.

Ну а самое главное, про что не стоит забывать – это новогоднее настроение! Встречайте праздники с улыбкой, оставьте все невзгоды в прошлом году и вступайте в новый год с легким сердцем. Тогда удача будет с вами и новый год принесет лишь радостные события!