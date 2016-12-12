Испокон веков Питер считался культурным сердцем России, в котором всегда находилось место для искусства независимо от обстановки в стране. Театры, Эрмитаж, библиотеки, дворцовые площади и клубы по интересам являются излюбленными местами отдыха коренных питерцев и привлекают внимание приезжих гостей.

В конце 2016 и в начале следующего года город на Неве готов представить своим почитателям самую разнообразную развлекательную программу, которая покорит сердца любителей прекрасного и просто подарит хорошее настроение всем присутствующим. Вопрос куда сходить и, что посмотреть будет трактоваться только в контексте «как успеть посетить все интересные места в течение Новогодних и Рождественских праздников».

Детские елки и кукольные спектакли для юных зрителей, тематические вечеринки в клубах и барах, концерты классической музыки, редкие постановки в театрах и Новогодние цирковые шоу, трудно не растеряться в изобилии эксклюзивных предложений и охватить за праздничную неделю наибольшее количество интересных мероприятий.

Лед и пламень

Со второго по седьмое января 2017 года всех желающих посмотреть великолепное ледовое шоу «Щелкунчик» приглашает Ледовый дворец, на арене, которого разыграется не выходящий из моды сказочный сюжет про заколдованного Принца и Мышиного короля.

Музыка Петра Ильича Чайковского станет прекрасной огранкой настоящего мастерства ледовых фигуристов и акробатов во главе с трехкратным чемпионом Мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр Евгением Плющенко. Завораживающее катание, роскошные костюмы и великолепие компьютерного контента и лазерных эффектов поразят своей масштабностью не только юную аудиторию, но и искушенных зрелищами взрослых.

Танцуют все

7-го января в Театральном центре на Коломенской состоится эстрадное шоу с участием артистов театра «Битком» и выпускников Санкт-Петербургской Государственной Академии Театрального Искусства. Интерактивный вечер подарит море позитивных эмоций всем любителям танцев и вовлечет в праздничное действо любого, кто захочет посетить танцевальную площадку.

В течение двух часов зажигательная атмосфера, живая музыка и мастер классы от профессиональных танцоров будут превращать повседневную реальность в незабываемый праздник, который подарит массу незабываемых эмоций и ощущений.

Новогодний бал у Золушки

Со второго по шестое января 2017 года пройдет серия праздничных сказочных шоу для детей на территории особняка Нейдгарда. Увлекательная Новогодняя елка в лучших традициях театральных представлений поразит красочностью декораций и профессиональной игрой актеров.

Настоящий Новогодний бал с участием любимых сказочных персонажей станет лучшим подарком для деток в канун зимних каникул и Рождественских праздников.

Питер принимает гостей

Если вы приехали издалека и не знаете где лучше остановиться на время Новогодних праздников, обратите внимание на пользующиеся популярностью у туристов всего мира хостелы в центре Петербурга, которые в любое время принимают гостей со всех уголков планеты. Удобное месторасположение, комфортные условия для проживания и приемлемые цены, которые в несколько раз ниже, чем в частных отелях и гостиницах позволят вам провести незабываемые праздники в Северной столице.

Вы можете забронировать хостел в Санкт-Петербурге заранее, воспользовавшись многочисленными интернет ресурсами размещающими информацию о лучших предложениях. Благодаря проживанию в центре города, вы сможете максимально охватить самые интересные программы Новогодних праздников и зимних мероприятий и станете непосредственным участником Новогодних и Рождественских событий разворачивающихся на центральных улицах Питера.

Рождественская ярмарка

Для всех жителей и гостей Санкт – Петербурга начиная с 24-го декабря этого года и заканчивая восьмым января 2017, будет работать Рождественская ярмарка на Пионерской площади. Каждый день с 12.00 до 23.00 часов можно будет посетить торговые лавки Российских и зарубежных купцов, которые представят вниманию посетителей огромное изобилие разнообразных праздничных и сувенирных товаров.

Национальные кухни других стран и удаленных регионов России, всевозможные поделки от умельцев, колорит празднования Рождества от представителей Италии, Германии и Швейцарии, атмосфера веселья и дружеского общения окунут всех посетителей в хоровод зимнего торжества и позволят прикоснуться к старинным ярмарочным традициям, передаваемых из поколения в поколение.

Театральная афиша

Всех почитателей театра в канун Рождества ждет разнообразная программа, в, которую включены популярные классические постановки и современные интерпретации модных сочинений.

ДК «Выборгский» предлагает посмотреть современную пьесу «Бумажный брак» с участием Елены Яковлевой и Сергея Маковецкого, а театр комедии ждет любителей тонкого юмора на просмотре спектакля «Доктор философии».

БДТ имени Товстоногова заманивает увлекательной постановкой «Время женщин» от известного режиссера Геннадия Тростянецкого, а Дворец Зинаиды Юсуповой предлагает насладиться опереттой «Летучая мышь». Время проведения спектаклей и точную стоимость билетов можно уточнить в театральных кассах и на интернет ресурсах, на которых размещена афиша со всеми Новогодними и Рождественскими спектаклями.

Праздничные события на любой вкус и кошелек ожидают жителей и гостей Северной столицы в конце этого и начале наступающего 2017 года. Удивительные по своей масштабности шоу и тихие домашние посиделки за бокалом вина в уютных кафе, праздничные концерты и катание на коньках на главных площадях, цирковые выступления и сказочные елки для самых маленьких.

Выбирайте свой досуг и проводите свободное время в компании с известными артистами, певцами и просто приятными людьми, которые подарят вам радость общения и заряд положительных эмоций на все 365 дней следующего года.