Именно об этом говорится в рассылке, которую получили все пользователи сайта Сарафанка. Заработок теперь может составлять до 3000 $, благодаря обновленной модели работы сайта, которая будет запущена в ближайшее время.

Сайт Сарафанка – один из наиболее известных и старых проектов рунета, который позволяет своим пользователям зарабатывать деньги на кликах и выполнении простых заданий от рекламодателей.

По своей сути, Сарафанка – это посредник между рекламодателем и исполнителем. Заказчики, которым необходимо качественно продвинуть свой бренд, оставляют на сайте Сарафанка свои задачи,а исполнители выполняют поставленные им задачи, тем самым получая за это денежное вознаграждение. Сам же портал в качестве оплаты своих услуг оставляет себе небольшой процент.

Большинство задач, представленных заказчиками, относятся к сфере продвижения страницы или бренда в социальных сетях (вступление в определенные группы и сообщества, лайки под определенными статьями и материалами, репосты в сети Facebook). Такие задачи гарантируют рекламодателям существенное увеличение показателей страниц, в то время как исполнитель, по сути, получает деньги за выполнение достаточно легких задач,которые не требуют особых навыков и умений.

Нововведения на сайте Сарафанка, о которых сообщается в рассылке, связаны с обновлением алгоритма работы сервиса.

Изменения модели работы сайта Сарафанка, о которых говорится в рассылке, в первую очередь выгодны исполнителям, поскольку теперь они могут зарабатывать значительно больше, за счет возможности выполнять заказы от рекламодателей со всего мира.

В обращении администрации Сарафанки указывается, что теперь можно заработать до 3000 долларов:

«Скоро Вашему вниманию будет представлен принципиально новый алгоритм работы платформы, что позволит любому, не выходя из дома, зарабатывать в месяц до 3000 $.

Никаких особых навыков для работы не нужно ,все достаточно просто – только компьютер, Интернет и немного свободного времени.

И, естественно, банковская карта или другая платежная система для вывода заработанных Вами средств.

Вам все также необходимо выполнять задания рекламодателей, только теперь Вы можете выбрать любого заказчика со всего мира».

Так, сайт Сарафанка стал первым сервисом рунета, который позволяет зарабатывать деньги за клики во всем мире, не ограничиваясь географией заказчиков только из России.

Источник: mk.ru