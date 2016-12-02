На сентябрь-октябрь пришлось долгожданное удешевление самого массового стройматериала – бетона. Росстат зафиксировал снижение его цены по итогам октября на 2,2% в целом по России и более чем на 5% по центральному округу.

Эксперты отмечают, что самым активным образом дешевеют наиболее востребованные марки растворов – так называемые тощие товарные бетоны (М100 и М150). Цены на кладочную смесь продолжают падать с лета 2016 года. В октябре бетон от производителя в данной категории растворов (прочность класса В7,5-12,5) поставлялся на 4,5-6,7% дешевле, чем в том же периоде годом ранее.

Лицом к покупателю на всех уровнях потребности

Рынок поворачивается лицом к клиенту, и не только крупному. Так характеризуют отрасль специалисты. Период 2014-2016 гг. уже назван оздоровительным для сектора производства тощих бетонов, а лето-осень текущего года, по некоторым оценкам, почти принесло окончательное решение проблемы с посредниками.

В 2000-х, когда экспорт цементных материалов набрал сумасшедшие объемы, российский рынок буквально взорвался посредническими услугами. В кризис 2007-2009 гг. количество поставщиков-ритейлеров значительно сократилось (примерно на 30%) – сказался вынужденный переход крупных застройщиков на экономную программу прямого сотрудничества с заводами-производителями.

В нынешний кризис более 80% заказов приходится на бетон м100 (в категории тощих товарных бетонов) напрямую от изготовителя смесей. Посредническое участие минимизировано. Это могло стать проблемой (как в 2008 году, когда весь объем производства сбывался крупными партиями).

Частные и мелкие застройщики, как и в прошлый период, опасались, что закупки придется ждать неделями. Но благодаря эффективному планированию опытных производителей (наученных прошлым опытом) этого не случилось.

Мелкие закупки тощих бетонов упрощаются

Рынок отмечает новые тренды в сегменте товарного бетона:

автоматизация производства, которая сыграла свою роль в обслуживании мелких заказов (раствор отпускается наряду с крупными поставками);

переход на собственный спецтранспорт (заказчик готов оплатить доставку, при любом объеме закупки ему не приходится ждать свой бетон дольше 1-3 дней).

Эти изменения коснулись даже условно дефицитного продукта – растворов марки М150. Секрет в том, что он является своего рода переходным этапом между легким кладочным составом (М100) и более тяжелым материалом (М200). В связи с чем, М150 более пяти лет был в дефиците (в том числе, в Москве).

Сегодня купить бетон В12,5 предлагают все крупные заводы страны. Его производство налажено на должном уровне, а популярность «переходного» варианта растет как среди частных покупателей, так и у крупных застройщиков.

Причина повысившегося спроса на М150 – дороги. Более 70% застройщиков, занятых крупными жилыми проектами, уходят от асфальтированных дорог в своих комплексах к бетонным полотнам. Бетонные развязки – выбор нового времени.

Новый тренд – переход от асфальтовых дорог к полотну на бетонной подложке

Эксперты считают его более чем обоснованным, и не только для застройки городов. Технологии применения тощей бетонной подложки (М150) и дорожного основания из тяжелых бетонов сейчас рассматриваются на государственном уровне, как эффективное решение в рамках повышения ремонтопригодности магистралей.

Достоинства этих технологий, выявленные опытным путем и недавно обнародованные на московском Форуме:

более высокая прочность (ресурс по показателю нагрузки) бетонных путей;

спокойная реакция на термические перепады (плюс цикл одного только М150 – 100 сезонов);

более высокая адгезия с колесами;

лучшая видимость в темноте.

Объем будущего спроса на тощие бетоны (М100 – для дорог внутри комплексов, М150 – для общих дорог) может перекрыть наметившийся профицит на рынке цементных растворов. Эксперты уверены, что такие условия гарантируют скорое полное оздоровление всего рынка цементов и бетонов (включая сектор товарных тощих смесей).