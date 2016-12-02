Год 2016 для проекта «Дом-2» можно смело назвать самым «разводным» за всю историю. Не успели поклонники прийти в себя после драматического расставания и воссоединения Ксении Бородины с мужем, как все начали обсуждать разлад в семье Бузовой.

Поженившись четыре года назад, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов производили все это время впечатление идеальной семенной пары. На сайте www.dom2-online.tv неоднократно мелькали фотографии дорогих подарков, которыми ведущая радовала своего супруга. Он тоже не оставался в стороне: букеты роз, роскошное авто, шубы, регулярные поездки на лучшие мировые курорты. Ольга производила впечатление очень счастливой жены. Правда, детей у пары не было. Но ведущая усиленно всех заверяла, что ребенок будет, когда придет время.

И что самое удивительное: только Ольга озвучила, что усиленно готовится к материнству, поползли первые слухи о разладе в звездной паре. Сначала это были только предположения. Но когда ведущую, оказавшуюся в больнице, поддержал не любимый муж, а сестра Анна, поклонники насторожились.

Следующее событие еще больше их удивило. Ольга в окружении ближайших подруг отбыла на испанский курорт, и все дни напролет проливала горькие слезы на летней площадке ресторанчика. Так увлеклась, что даже не заметила как ее снимают на телефон. Видео облетело весь интернет, все усиленно начали сочувствовать ведущей. Все, кроме Тарасова. На своей страничке в инстаграме Дмитрий нашел причину слезливости жены. По его мнению, плакала не Ольга, а шампанское, которое она в приличном количестве употребляет на курорте.

Просматривая любимую передачу «Дом-2», зрители даже не подозревают, что Ольга находится на грани нервного срыва. Она улыбчива, шутит, проводит тэты и красуется в новых нарядах. Но очевидцы утверждают, что за кадром все иначе. Из доброй и улыбчивой девушки Бузова превратилась в истеричную особу, которая в любой момент может разрыдаться.

И это вполне логично, поскольку новая порция слухов приписала Тарасову любовницу. Ею оказалась признанная красавица – вице-мисс России Анастасия Костенко. О том, что супруг ей неверен, Бузова сама недавно обмолвилась, проводя очередной корпоратив.

Печально, вот только есть очевидцы, которые утверждают, что пара живет вместе и не производит впечатления супругов на грани развода. Что это тогда? Хорошо спланированная акция перед Новым годом или досужие сплетни? Узнаем в эфирах «Дома-2».