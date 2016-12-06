Установка на объекте системы АПС (автоматической пожарной сигнализации) решает сразу несколько задач:

Пожаротушение начинается в кратчайшие сроки, до приезда специализированных служб. Специальные устройства организуют предварительную обработку помещений, помогая в большинстве случаев устранить пожар самостоятельно;

Сокращаются материальные потери, вызванные пожаром – огонь не успеет нанести большого ущерба;

Совмещение пожарных датчиков и системы охранной тревожной сигнализации позволит сократить штат охраны на объекте. Единственный дежурный у пульта способен проконтролировать всю территорию, определить точку, где произошел взлом или резко повысилась температура.

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Чтобы оценить взаимодействие между собой элементов АПС или ОПС (охранно-пожарной сигнализации) и сложность их подбора рассмотрим принцип ее работы:

На всей территории расположены разнообразные датчики, способные определить факт возгорания. Они реагируют на задымление, повышение температуры. Если условия среды соответствуют определенным как чрезвычайные, поступает сигнал на центральный блок управления;

Включается система оповещения – сирены, световая индикация. Ярко освещаются таблички с надписью «Выход», обеспечивая ориентирование присутствующий в условиях задымления, погасшего верхнего освещения. В ряде случаев применяется речевое оповещение;

Происходит разблокировка системы контроля доступом – открываются ворота, турникеты, иные элементы, препятствующие в обычное время входу в охраняемую зону. Настройка поведения СКУД при пожаре происходит заранее, с учетом специфики объекта;

– открываются ворота, турникеты, иные элементы, препятствующие в обычное время входу в охраняемую зону. Настройка поведения СКУД при пожаре происходит заранее, с учетом специфики объекта; Включается дымоудаление из помещений, где разгорается огонь. Подача воздуха по вентиляции прекращается – без постоянного притока кислорода распространение пожара замедлится;

Лифты автоматически опускаются на первый этаж, их двери открываются, происходит последующая блокировка. Необходимо чтобы не допустить застревания людей в них;

Отключается энергопитания здания, основные системы начинают работу от аккумуляторов;

При наличии включается автоматическое пожаротушение. Помещения заливаются водой или специальным составом, пеной, наполняются порошком (определяется индивидуально – например, вода не используется при пожаре в библиотеке).

Существуют особые нормы, согласно которым современная охранная сигнализация, совмещенная с АПС должна иметь определенное количество датчиков. Их число и тип зависят от вида объекта, его площади, посещаемости, иных факторов.

Выбор охранной системы

Сегодня купить охранную сигнализацию gsm для небольшой фирмы, крупного предприятия, небольшого склада или частного дома может любой желающий. Разнообразие вариантов позволяет подобрать то, что полностью удовлетворит ваши потребности. Проверенный производитель с положительными отзывами – гарантия ее работоспособности в течение долгих лет.

Чтобы датчики охранно пожарной сигнализации работали без сбоев и не пришлось переплачивать за лишние функции, нужно четко представлять себе что и каким образом работает, какие цели выполняет тот или иной элемент. Так вы не оставите «слепых зон», получите полную уверенность в надежной защите имущества, людей в здании. Обратившись в специализированную компанию, вы экономите время, не рискуете, занимаясь самостоятельным поиском оборудования, его некачественным монтажом.