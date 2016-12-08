Металлолом, который является самым востребованным на сегодняшний день – это медь. Данное сырьё незаменимо во многих сферах промышленности (металлургии, электроники, строительстве и так далее). Медь используется даже ювелирами в своей тонкой работе.

Почему медь надо сдавать

Производство меди не самое сложное, но зато достаточно затратное. Россия постоянно закупает огромное количество этого материала за рубежом. Это существенно увеличивает и без того высокие издержки производства. Лом меди, сданный на переработку, способен снизить затраты при производстве.

Но не только снижение финансовых трат является причиной необходимости сдачи металлолома. Важная причина – забота об окружающей среде. Ведь все негодные медные детали и предметы, выброшенные в мусор, засоряют окружающую среду и портят экологию, отравляя почву сточные, грунтовые воды.

Вместо того чтобы выбрасывать медные предметы, лучше их сдавать в пункт приёма металлолома. Это принесёт пользу промышленности РФ, экологии и личному бюджету каждого сдавшего лом. Ведь его стоимость достаточно высока.

Какой лом меди принимается к приёму

На приём принимаются разные виды лома. Это все предметы, которые содержат в своём составе медь: старые не рабочие кабеля, проволока, инструменты, электротехническое оборудование, бытовая техника, радиаторы, детали от трубопровода, строительные материалы и многое другое.

При приёме, лом взвешивают на специальном оборудовании. Благодаря нему узнают точный вес меди и рассчитывают его стоимость. Процесс приёма металла проходит быстро.Поэтому он легко перерабатывается без потери эксплуатационных свойств.

Сдавать металлолом могут физические и юридические лица в неограниченном количестве.

Даже после длительной эксплуатации медь сохраняет все свои свойства. Поэтому он легко перерабатывается без потери эксплуатационных свойств.

Медь – это весьма прочный материал, устойчивый к появлению коррозии. С каждым годам сфера применения меди увеличивается, соответственно, возрастает потребность в этом материале.

Благодаря проявлению инициативы и сбору металлолома, можно решить многие важные проблемы: