Ежедневно человек теряет минимум несколько десятков волос. В основном происходит обновление и на месте старых вырастают новые, но со временем этот процесс может приостановиться. Это может произойти достаточно рано. Причин выпадения волос множество. В целом они делятся на внешние и внутренние. Первые связаны с воздействием внешних факторов. К примеру, вы можете подвергаться постоянным стрессам, вести неправильный образ жизни, не носить зимой шапку при сильной минусовых температурах, достаточно много времени проводить на солнце. Также среди внешних факторов врачи называют плохую экологическую обстановку в крупных мегаполисах, плохую воду, содержащую загрязняющие элементы и химические вещества, опасные условия труда (к примеру, на производстве, связанном с химическими реактивами), облучение. Бывают и бытовые внешние причины. Например, человек использует некачественные средства для окрашивания волос. Внутренних причин, которые говорят о том, что в организме не всё в порядке, не меньше. Среди них типичными являются длительные, а также хронические заболевания, приём ряда препаратов, кожные заболевания, заболевания, связанные с инфекциями, беременность, аллергия на некоторые виды лекарственных средств, расстройства нервной системы и гормональная дисфункция. Как справиться с проблемой независимо от причин, по которым она возникает?

Селенцин для волос – средство, эффективность которого подтверждена исследованиями. В частности, ГОУ ДПО "Российской медицинской академии Росздрава". Этот шампунь за два месяца останавливает выпадение волос, почти на треть увеличивает количество волос, а также на 93% стимулирует рост волос. Селенцин шампунь действует в три этапа. Во-первых, устраняет причины заболевания, восстанавливает волосы и включает фазу роста. Преимущества этого средства: комплексное воздействие снаружи и изнутри, уникальные компоненты, которые разработаны во Франции, доказанная эффективность. Отзывы про шампунь Селенцин от выпадения исключительно положительные. “После сильного стресса мои волосы прям в одно мгновение поредели. Я думала что успокоюсь и все пройдет. А нет, стало еще хуже, появились лысины. Вот тогда я и побежала к трихолгу. Он мне и назначил принимать таблетки селенцин курс 2 месяца, а свои обычные средства по уходу за волосами, заменить на средства селенцин - это шампунь, бальзам и маска. Результат меня очень обрадовал, волосы не только перестали выпадать, но и стали расти новые, густота восстановилась. Волосы приобрели мягкость и блеск”, пишет Marbo333.



О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.