Эвакуатор – это специально оборудованная техника для перевозки автомобилей, которые не могут передвигаться без посторонней помощи по различным причинам. Применяются эвакуаторы для перемещения транспортных средств, а также для очистки проезжей части от автомобилей, пострадавших в ДТП.

Когда понадобится помощь эвакуатора

Ни одно транспортное средство не застраховано от внезапных поломок или аварий. Случиться это может как со старой машиной, так и с только что купленным автомобилем. Зачастую такие поломки лишают вас возможности убрать транспортное средство с проезжей части, так как оно теряет возможность передвигаться своим ходом. Именно в таких ситуациях вам на помощь придет спецтехника, которая предназначена для погрузки и транспортировки вышедшего из строя авто. Она поможет освободить проезжую часть и доставить поломанный автомобиль по нужному адресу.

Для того, чтобы заказать эвакуатор в Кировск, Любань, Отрадное или любой другой город обязательно запишите в мобильный телефон или записную книжку телефонный номер компании, оказывающей данные услуги.

Отметим, что ранее данной спецтехникой располагали только правоохранительные органы. Она использовалась исключительно для устранения помех на дорогах. Сегодня же существует множество компаний, которые имеют в своем арсенале не одну единицу подобной техники.

Удобный сервис по перевозке транспортных средств

Как уже говорилось выше, сегодня достаточно много компаний, готовых предоставить вам услуги перевозки авто. Для того, чтобы вызвать эвакуатор дешево и быстро достаточно установить специальное приложение на телефон и подать заявку.

Вызывая эвакуатор с помощью приложения вы получаете ряд преимуществ:

простота оформления заявки для вызова эвакуатора;

минимальное время ожидания;

оперативность предоставления услуг;

помощь специалиста, работающего на современной технике.

Компании, предоставляющие услуги эвакуации, стараются распределять свою технику так, чтобы она могла в кратчайшие прибыть к месту вызова. Равномерное распределение эвакуаторов позволяет оказывать услуги с максимальной скоростью, что очень важно в условиях пробок, которые актуальны не только для Москвы, но и для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С появлением частных компаний, предоставляющих услуги эвакуатора, устранять причины пробок на дорогах стало гораздо проще, тем более, что вызвать эвакуатор в Колтуши или любой другой город Ленобласти Вы можете в любое время, так как данные службы работают в круглосуточном режиме и всегда готовы прийти к вам на помощь. Ведь исполнители заинтересованы в том, чтобы обратившиеся к ним клиенты остались довольны предоставленными услугами. В противном случае, компания обречена на гибель.