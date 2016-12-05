Централизованные коммуникационные системы в настоящее время охватывают далеко не все регионы РФ. Владельцы домов в коттеджных и дачных поселках вынуждены самостоятельно заниматься обустройством канализации. Наличие санузлов – не роскошь и не прихоть, а объект удобства и комфорта проживания за городом.

Распространенные способы организации автономных канализаций

Автономную канализацию можно реализовать двумя распространенными способами. Самый дешевый вариант – рытье выгребной ямы. Размещается она возле въезда. Здесь постепенно скапливаются продукты жизнедеятельности жильцов. После заполнения ямы жидкости откачиваются ассенизаторскими службами. При необходимости к яме можно подвести трубопроводы со всех узлов водоснабжения, находящихся на участке. Чтобы система функционировала должным образом, нужно соблюдать определенный угол наклона.



Установка специальных емкостей для приемки стоков на территории участка либо в подвальном помещении. Подобные конструкции называются септиками. Они производятся из специального пластика, отличающегося повышенной прочностью. Септики могут состоять из нескольких отсеков. В каждом из них происходит очистка жидкостей различными способами. После очистки вода частично выводится посредством дренажной системы в грунт. При необходимости ее можно применять для полива. Чистка канализации данного типа осуществляется очень редко – один раз в 1-3 года в зависимости от периодичности использования.

Особенности монтажа традиционной автономной канализации

Для быстрой и качественной реализации проекта организовывается автономная канализация частного дома под ключ специализированными компаниями. Процесс включается в себя несколько этапов:

Создание проекта. На этом этапе осуществляется планирование магистралей, исследование почв на глубину залегания грунтов и промерзания, присутствие неподалеку скважин водоснабжения и коммуникаций иного рода.

Земляные работы. На основании схем проекта и предварительных расчетах производится выкапывание ям для отстаивания и фильтрации отходов. Также разрабатывается траншея, предназначенная для дренажа.

Планирование шахт. Ямы оснащаются кольцами из ЖБИ. Дно заливается бетоном. В подготовленные траншеи укладываются перфорированные трубы.

Заключительные операции. На данном этапе осуществляется засыпка траншей и высаживание растений для благоустройства территории. Вход в шахты накрывается специальным люком.

Реализация проектов автономных канализаций с использованием готовых станций

Готовые очистные сооружения – более простой и практичный способ организации канализации на территории загородного участка. Монтажные работы в данном случае занимают намного меньше времени и являются более экономичными. Хотя стоимость септиков остается достаточно высокой. Основные характеристики готовых очистительных конструкций:

высокий уровень производительности – в течение суток перекачивается от 1,5 до 3 м3 жидкостей;

большой ассортимент – станции выпускаются в нескольких объемах, что позволяет обеспечить обслуживание от 3 до 10 человек;

качественная очистка стоков – производители гарантируют эффективность в 98%;

минимальные требования по обслуживанию – чистка отстойника несколько раз в год, замена мембран (каждые 2 года) и системы аэрации (раз в 10 лет).

Монтаж готового септика можно без проблем осуществить самостоятельно, достаточно внимательно изучить инструкции и выслушать рекомендации специалистов. Гарантированный срок эксплуатации указанных сооружений достигает 50-ти лет.