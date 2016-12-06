Эфирные масла сегодня активно применяются в косметологии и медицине. По сути это хорошо забытое старое. Свойства эфирных масел известны с древнейших времён, но в XXI веке их приходится открывать заново. Под эфирными маслами подразумеваются различные выжимки из разных частей растений. Это могут быть как плоды и листья, так корни, смола или семена. Это обычно окрашенные жидкости с концентрированным вкусом и насыщенным ароматом. Эфирные масла обладают многими важными свойствами, в первую очередь, лечебными и косметическими, за что их ценят в косметологии и медицине. Это становится возможным благодаря присутствию в составе биологически активных веществ. Основные действия, которыми обладают эфирные масла, – антисептические, противомикробные, противовоспалительные, регенерирующие. Эфирные масла влияют на разные системы организма. Какие-то – на псиъику, другие – на желудочно-кишечный тракт, третьи помогают избавиться от дискомфорта, четвёртые – повышают работоспособность. Умелое использование эфирных масел может избавить вас от необходимости принимать различные лекарства.

К примеру, масло лимона обладает антисептическими свойствами, мятное масло действует как спазмолитическое средство, масло кедра способствует выведению шлаков из организма, а масло розмарина понижает артериальное давление и улучшает кровоснабжение. Другие масла позитивным образом действуют на кожу. Важно понимать, что эфирные масла – органические. Сегодня, когда существует мода на здоровое питание, спорт и отказ от вредных привычек, интерес к эфирным маслам возвращается. Они становятся очень востребованы. Biomui – магазин натуральной органической косметики и парфюмерии – предлагает большой выбор эфирных масел по оптимальным ценам. В удобном меню вы можете выбрать страну происхождения масла (Иордания, Кувейт, Таиланд, Индия, ОАЭ), бренд (East Magic, Khushboo и другие), тип продукта и даже аромат (к примеру, лёгкий, мускусный, цветочный, цитрусовый, свежий, пряный). Вы можете выбрать из нескольких десятков вариантов: лотос, жасмин, орхидея, иланг-иланг, зелёный чай, перечная мята, масло розы и так далее. Цены начинаются от нескольких сот рублей, объём от 10 миллилитров. В сервисе доступен самовывоз в день заказа, возможность проверить все необходимые сертификаты соответствия и происхождения, быстрая доставка, подтверждение органического происхождения продукта, бесплатная доставка от 3000 рублей, а также различные бонусы от компании за покупки и отзывы.