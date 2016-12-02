Каждый человек рано или поздно задумывается о безопасности своего дома или квартиры. Надежные металлические входные двери - вот на что нужно обратить внимание прежде всего.

Любая металлическая дверь будет надежнее деревянной. Выбор осуществляется по нескольким основным признакам:

Комфортность (насколько хорошая звукоизоляция, теплопроводность и защита от пожара)

Надежность (как долго дверь будет противостоять попыткам взлома и насколько долгим будет срок ее эксплуатации)

Эстетичность (дверь должна гармонировать с интерьером)

Герметичность конструкции (иначе могут появиться перекосы, сквозняки и щели)

Толщина дверного полотна (оно должно быть плотным и надежным, чтобы не допустить взлома, не менее 4 см)

Ребра жесткости (их должно быть как минимум два, но лучше - больше, так как это увеличивает надежность двери)

Дверные петли (количество петлей определяется весом полотна)

Замок (желательно наличие двух замковых систем разного типа). Современные металлические двери могут быть оснащены двумя видами замков: цилиндрический (степень надежности очень высока) и сувальдный (надежное изделие, состоящее как минимум из шести пластин). Чтобы обезопасить свою квартиру от взлома, можно установить оба вида замков.

Металлические двери изготавливаются из прочного нержавеющего материала. Чаще всего это холоднокатаная легированная сталь – стальные листы, полученные путем холодного проката, более прочные и экономически выгодные, чем горячекатаные листы той же толщины.

Внутренняя конструкция у всех дверей очень похожа. Дверное полотно состоит из металлического каркаса - в него входят железные уголки, стальной гнутый профиль и такие же профильные трубы (ребра жесткости). Они делают полотно более прочным и устойчивым к вскрытию – чем больше ребер жесткости, тем сложнее отогнуть край дверного полотна, если злоумышленники захотят проникнуть в Ваше жилище. И тем более устойчива дверь к деформациям в процессе эксплуатации.

Далее к уже готовому каркасу приваривают ровные стальные листы, а полость между ними заполняется различными звуко- и теплоизолирующими материалами. Наполнители бывают разные: пенопласт, пенопропилен, пенополиуретан, пенополистирол, минеральная вата, плотный ячеистый картон или натуральная древесина. В основном металлические двери изготавливаются из листовой стали толщиной 0,5 – 3 миллиметра. В целях безопасности лучше всего использовать сталь не менее 1,5 мм. Например, стальной лист в 2 мм способен противостоять инструментам, режущим по металлу. Наполнители для входных дверей лучше, конечно, выбирать из натуральной минеральной ваты, но и остальные не уступают ей в изоляции от лишнего шума и холода с улицы. Однако стоит обратить Ваше внимание: искусственные наполнители при горении (что, к огромному сожалению, стоит все же учитывать) выделяют ядовитые испарения.

Минимальная толщина металлической входной двери не должна быть менее 40 мм, а оптимальная толщина для хорошей защиты от шума и холода – не менее 70 мм.

Конструкция из комбинации дверной коробки и наличника должна быть изготовлена по цельногнутой технологии, что исключает расхождение и деформацию швов, иногда возникающих в сварной технологии, и, как следствие, образование трещин, щелей и плохое закрывание двери.

Дверная фурнитура для входной двери играет также очень важное, может, даже первостепенное значении. Лучше выбирать двери с замками и ручками известных проверенных производителей, т.к. это, во-первых, отразиться на Вашей безопасности, а во-вторых, много говорит о качестве самой двери: серьезный производитель никогда не использует дешевую фурнитуру неизвестных или мало проверенных фирм.

Обратите внимание и на внешний вид двери. Сегодня есть три вида декоративной отделки:

Порошковой краской

Деревянными накладками

Дерматином

Деревянные накладки сейчас очень популярны. Они задерживают посторонние шумы, а также очень выгодно улучшают внешние качества входной двери и сохраняют часть тепла, обычно уходящего из дома.

Отделка дерматинов менее распространена из-за недостаточно респектабельного внешнего вида, но двери с дерматином реже привлекают воров, хорошо удерживают тепло и достаточно звуконепроницаемы.

Порошковая краска привлекательна на вид и на ощупь, но срок службы у такого покрытия маленький. Стоит только защитному слою повредиться, как коррозия увеличивает размер повреждения. Другое дело – полимерно-порошковое антивандальное покрытие, создающее прочный защитный слой, предохраняющий от царапин, сколов, выгорания цвета и других возможных повреждений двери.

Устанавливать входную металлическую дверь обязательно должны профессионалы. Это поможет Вам избежать нежелательных последствий, так как стальные двери очень тяжелые и имеют некоторые специфические особенности установки, с которыми необученному человеку тяжело будет справиться самостоятельно.