Каждый человек рано или поздно задумывается о безопасности своего дома или квартиры. Надежные металлические входные двери - вот на что нужно обратить внимание прежде всего.
Любая металлическая дверь будет надежнее деревянной. Выбор осуществляется по нескольким основным признакам:
Металлические двери изготавливаются из прочного нержавеющего материала. Чаще всего это холоднокатаная легированная сталь – стальные листы, полученные путем холодного проката, более прочные и экономически выгодные, чем горячекатаные листы той же толщины.
Внутренняя конструкция у всех дверей очень похожа. Дверное полотно состоит из металлического каркаса - в него входят железные уголки, стальной гнутый профиль и такие же профильные трубы (ребра жесткости). Они делают полотно более прочным и устойчивым к вскрытию – чем больше ребер жесткости, тем сложнее отогнуть край дверного полотна, если злоумышленники захотят проникнуть в Ваше жилище. И тем более устойчива дверь к деформациям в процессе эксплуатации.
Далее к уже готовому каркасу приваривают ровные стальные листы, а полость между ними заполняется различными звуко- и теплоизолирующими материалами. Наполнители бывают разные: пенопласт, пенопропилен, пенополиуретан, пенополистирол, минеральная вата, плотный ячеистый картон или натуральная древесина. В основном металлические двери изготавливаются из листовой стали толщиной 0,5 – 3 миллиметра. В целях безопасности лучше всего использовать сталь не менее 1,5 мм. Например, стальной лист в 2 мм способен противостоять инструментам, режущим по металлу. Наполнители для входных дверей лучше, конечно, выбирать из натуральной минеральной ваты, но и остальные не уступают ей в изоляции от лишнего шума и холода с улицы. Однако стоит обратить Ваше внимание: искусственные наполнители при горении (что, к огромному сожалению, стоит все же учитывать) выделяют ядовитые испарения.
Минимальная толщина металлической входной двери не должна быть менее 40 мм, а оптимальная толщина для хорошей защиты от шума и холода – не менее 70 мм.
Конструкция из комбинации дверной коробки и наличника должна быть изготовлена по цельногнутой технологии, что исключает расхождение и деформацию швов, иногда возникающих в сварной технологии, и, как следствие, образование трещин, щелей и плохое закрывание двери.
Дверная фурнитура для входной двери играет также очень важное, может, даже первостепенное значении. Лучше выбирать двери с замками и ручками известных проверенных производителей, т.к. это, во-первых, отразиться на Вашей безопасности, а во-вторых, много говорит о качестве самой двери: серьезный производитель никогда не использует дешевую фурнитуру неизвестных или мало проверенных фирм.
Обратите внимание и на внешний вид двери. Сегодня есть три вида декоративной отделки:
Деревянные накладки сейчас очень популярны. Они задерживают посторонние шумы, а также очень выгодно улучшают внешние качества входной двери и сохраняют часть тепла, обычно уходящего из дома.
Отделка дерматинов менее распространена из-за недостаточно респектабельного внешнего вида, но двери с дерматином реже привлекают воров, хорошо удерживают тепло и достаточно звуконепроницаемы.
Порошковая краска привлекательна на вид и на ощупь, но срок службы у такого покрытия маленький. Стоит только защитному слою повредиться, как коррозия увеличивает размер повреждения. Другое дело – полимерно-порошковое антивандальное покрытие, создающее прочный защитный слой, предохраняющий от царапин, сколов, выгорания цвета и других возможных повреждений двери.
Устанавливать входную металлическую дверь обязательно должны профессионалы. Это поможет Вам избежать нежелательных последствий, так как стальные двери очень тяжелые и имеют некоторые специфические особенности установки, с которыми необученному человеку тяжело будет справиться самостоятельно.