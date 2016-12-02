В первую очередь человека судят по его внешнему виду, который в том числе формируется из состояния кожи и волос. Люди сравнивают предполагаемый возраст собеседника с имеющимися морщинами, отеками, выраженным воспалительным процессом и изменениями цвета кожи, делая подсознательно выводы о его образе жизни. Поэтому можно незаслуженно получить плохую репутацию, даже не подозревая об этом, если не следить за красотой и опрятностью.

Почему на коже отображаются нарушения обмена веществ

Кожа, выполняя барьерную функцию по защите внутренней среды организма от бактерий, грибков, перегрева, ядовитых газов, высыхания и негативного влияния солнечного света, дополнительно является железистым органом. Для повышения защитных свойств сальные железы выделяют специальную смазку, сохраняющую гладкость эпителия в ветреную погоду и поддерживающую нейтральную и полезную кожную микрофлору. Поэтому при недостатке питательных веществ и витаминов, как и при понижении активности иммунитета или выраженной аллергической реакции, одной из первых страдает кожа.

Вместе с половым созреванием увеличивается салоотделение, которое при неправильном уходе может перерасти в себорейный дерматит. При нарушении иммунитета из-за возрастного гормонального дисбаланса или продолжительного развития грибка себорея может длиться десятилетиями. Для борьбы с нею понадобится сбалансированное питание и средства, удаляющие жир и понижающие активность сальных желез. Особенно важен при этом витамин В2.

Другой крайностью, связанной с дефицитом витаминов А, Е, С и незаменимых жирных кислот, является сухость кожи и потеря эластичности. При этой проблеме помогают витаминные комплексы и увлажняющие косметические средства. В связи с гиповитаминозами аскорбиновой кислоты и ретинола появляются трещины на губах, а в совокупности с нехваткой пиридоксина – шелушение и повышение скорости образования перхоти.

Поэтому поговорка: «кожа – зеркало обмена веществ», актуальна для любого возраста. Руководствуйтесь проверенными правилами относительно ухода за кожей лица и тела, которые можно найти на сайта malimar.ru, если не хотите, чтобы это зеркало дало трещину.

Более сложные проблемы с кожей и их решение

При превышении количества токсинов и неспособности их нейтрализации печенью, может появляться желтоватый оттенок. В таком случае нужно обратиться к специалистам, так как прочистка желудочно-кишечного тракта на данной стадии не актуальна. При нарушении микрофлоры толстого кишечника, которое вызывает появление в крови ядовитых продуктов метаболизма патогенов и недостаток витаминов группы К, на коже выступают воспалительные прыщи и язвы. После консультации с доктором Вам должны назначить антибиотики с пробиотиками и минерально-витаминным комплексом. Дополнительно используйте очищающее кожу мыло со скрабом и противовоспалительными компонентами.

Отдельные проблемы могут возникать в связи с окислительным стрессом и нарушением цикла синтеза и деструкции пигментов. Тогда на коже проявляются новые темные пятна, повышенная сухость и отделение чешуек. В таком случае нужно использовать комплексные косметические средства, которые увлажняют эпителий, улучшают питание более глубоких слоев дермы витаминами и антиоксидантами, отшелушивают старый слой при помощи скраба и выравнивают цвет на начальном этапе благодаря белой глине или аналогичным компонентам.

Не стоит недооценивать косметические средства. При серьезных гиповитаминозах и нарушении микроциркуляции крови и впитывания веществ в кишечнике нет более эффективного способа устранить проблемы кожи. Затягивание усложняет процесс восстановления, поэтому лучше заранее ознакомиться с важной информацией и не откладывать компенсацию нарушений на потом.