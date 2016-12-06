Калининградская область – это самая маленькая, но одна из самых исторически интересных областей России. Бывшая территория Восточной Пруссии хранит множество достопримечательностей, некоторым из них уже несколько веков. Наша турфирма «Калининградское бюро путешествий» покажет их вам с удовольствием, секрет нашего успеха в индивидуальном подходе к каждому туристу. Мы можем провести как индивидуальные экскурсии, так и комплексные туры в Калининград и города области.

Один из самых интересных туров, который мы можем предложить, называется «На самом западе России». В течении этого тура вы посетите достопримечательности Калининграда, Светлогорска и Балтийска.

В Калининграде гости города смогут увидеть:

Кафедральный Собор, построенный в XIV веке.

Рыбную деревню – квартал, застроенный зданиями в немецком стиле, стилизованными под архитектуру старого Кёнигсберга начала ХХ века

Закхаймские ворота, построенные в середине XIX века, практически не пострадали во время боевых действий, а в 2006 году были отреставрированы. С 2013 года в воротах располагается арт-платформа «Ворота», несколько раз в месяц здесь проходят региональные и международные выставки современного искусства.

Бранденбургские ворота XVIII века. Примечательно, что это единственные из семи сохранившихся ворот, которые продолжают использоваться по своему прямому предназначению.

Казарма «Кронпринц», построенная в 1849 году, которые представляют собой пятиугольник с башнями по углам. На сегодняшний день здесь располагаются учебные заведения, а в восточном крыле есть неплохой бар «Кронпринц».

Башня «Дона» 1854 года. На текущий момент в здании располагается самый крупный в мире Музей янтаря, который вы также сможете посетить. В экспозиции музея множество интересных экземпляров янтаря, в том числе с застывшими доисторическими насекомыми.

Башня «Врангеля» 1856 года. Данная башня диаметром 24 метра и высотой 12 метров, построена кольцом с внутренним двориком.

Бастион «Обертайх», построенный в 1860 году.

Бастион «Грольман» 1851 года. Во время штурма Кёнигсбера в 1945 году здесь располагался командный пункт одной из дивизий вермахта.

Форт №5 «Король Фридрих-Вильгельм 3», построенный в конце XIX века. На текущий момент в форте расположен музей, посвящённый Второй Мировой Войне.

Музей мирового океана - единственный в России маринистический музей, в экспозицию которого входят несколько суден, настоящая подводная лодка, самолёт-амфибия, скелет кашалота и множество уникальных экспонатов связанных с морем. Музей также ведёт научную работу.

Балтийск

В Балтийске, который является самой западной точкой России, туристы смогут посетить историко-музейный комплекс «Елизаветинский форт», открытый в 2004 году в честь побед русской армии во время правления императрицы Елизаветы Петровны, когда Калининградская область на несколько лет стала провинцией Российской империи. Так же в Балтийске можно увидеть множество сохранившихся зданий довоенной постройки, руины замка «Лохштедт» построенного в XIII веке, цитадель «Пиллау» XVII века и знаменитый маяк Пиллау, построенный в 1816 году.

После Балтийска туристы посетят посёлок Янтарный, где находится единственный в мире промышленный комбинат по добыче янтаря и Куршская коса – уникальная природная достопримечательность, включённая в список ЮНЕСКО.

Черняховск

Кроме того, наша турфирма «Калининградское бюро путешествий» рада пригласить вас в автобусный тур до Черняховска. Черняховск был основан в 1336 году, в городе сохранилась историческая застройка и множество памятников. Среди них вы сможете увидеть:

Памятник Барклаю де Толли, установленный в 2007 году.

Дом, в котором останавливался Бонапарт Наполеон в 1812 году.

Действующий железнодорожный вокзал Черняховска, построенный в 1860 году.

Старую рыночную площадь.

Водонапорную башню 1898 года постройки.

Замок Инстербург 1336 года – ровесник самого города. На текущий момент над восстановлением замка работает группа энтузиастов.

Конный завод «Георгенбург». Гостям здесь готовы предложить экскурсии и катание на лошадях, так же при конном заводе имеется небольшой, но хороший ресторан.

Калининградская область содержит в себе огромное количество достопримечательностей, большинство из которых вы бы смогли увидеть, посетив нас во время зимних каникул, или встретив наступающий 2017 год в Калининграде.

«Калининградское бюро путешествий»

Адрес в Калининграде: ул. Сергеева, 14 (дом профсоюзов),1 этаж, офисы 120 и 121

Телефон/факс: +7 (4012) 99-36-27

Почта: info@kbp-travel.ru

Сайт: kbp-travel.ru

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