В России растёт популярность загородной жизни. Устав от городских многоэтажек и суеты петербургских “муравейников”, люди выбирают экологичность, свободу и уединение. Различных вариантов по строительству загородного дома сегодня масса. По сути нужно только выбрать материал, после чего будет разработан дизайн-проект. Какие наиболее востребованные материалы предлагаются строительными компаниями? Первый – это профилированный брус. Это максимальная экологичность и уникальный микроклимат деревянного дома. Второй вариант – клееный брус. Он подойдёт тем, кто хочет жить в деревянном доме, но при этом не готов усушки и усадки сруба, что является непременным атрибутом строительства дома из бруса естественной влажности. Следующий популярный вариант – каркасный дом. Его преимущества – сжатые сроки строительства, экономичность (как по затратам на возведение, так и по тратам на эксплуатацию), высокая энергоэффективность за счёт использования современных утеплителей, лёгкость и прочность конструкции, а также богатство наружной и внутренней отделки. Среди других возможных вариантов материала для строительства дома – кирпич (надёжность, прочность), газобетон (высокие эксплуатационные характеристики, относительно молодой материал).

Также в последнее время растёт популярность домов шале. Его особенности – пологая крыша и широкие карнизы. Такие дома являются компромиссом между основательностью и уютностью. Все эти варианты предлагает строительная компания ООО «Премьер-Строй». На своём рынке она работает с 2005 года, за это время реализовав более 100 проектов в пригородах Петербурга и Ленинградской области. Преимуществ работы с компанией множество. Это качественное строительство с полным соблюдением технологии, индивидуальный подход и сопровождение строительства, полностью прозрачные сметы, штатные квалифицированные бригады, возможность осмотреть построенные объекты, выполнение полного цикла работ от котлована до установки светильников, личный контроль процесса со стороны директора компании, поэтапная оплата по факту выполненных работ, фотоотчёт по скрытым работам и гарантия на все виды работ. На сайте “Премьер-Строя” можно посмотреть уже реализованные проекты, оценить стоимость будущих работ за счёт удобного калькулятора и даже узнать, когда примерно будет готов ваш загородный дом, если вы закажите работы сегодня. Также на сайте вы можете наблюдать за проектами компании, которые сейчас находятся в стадии реализации.