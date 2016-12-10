Прожитые годы – это не только бесценный жизненный опыт, но и неостановочное развитие морщин. Особенно чутко на процесс старения реагируют представительницы прекрасного пола. Ранее гладкая, нежная и упругая кожа постепенно обезвоживается, становится дряблой, теряет цвет – все это негативно отражается на привлекательности. Если первые признаки можно скрыть под толстым слоем декоративной косметики, то более глубокие складки и борозды замаскировать не удастся.

Современная косметология предлагает массу способов решения проблем со стареющими кожными покровами. Складки вокруг носа, мимические морщинки, находящиеся в зоне глаз и рта, смазанный контур лица – любое из этих изменений поможет нивелировать гиалуроновая кислота. Препарат идеален при безоперационном омоложении. Он вводится при помощи инъекций в проблемные зоны. Эффект заметен сразу. Длится он в течение достаточно длительного времени, всасываясь в кожу постепенно.

Juvederm Ultra – один из наиболее действенных и безопасных филлеров. Он производится на основании уникальной формулы 3Matrix. В его составе имеются не только активнодействующие вещества, но и небольшое количество обезболивающего препарата. Благодаря ему процедура введения филлера является максимально комфортной для пациента.

Стоит отметить, что указанная линейка состоит из нескольких различных средств. Juvederm Ultra отличаются плотностью, уровнем вязкости, целевым предназначением. Чтобы сделать правильный выбор, нужно более подробно ознакомиться с каждым препаратом:

Ultra 2 – имеет самую низкую плотность, что позволяет мягко устранять первые признаки старения в виде мимических морщин на лбу, вокруг глаз, в зоне рта;

Ultra 3 – препарат с более существенным действием, вводимый как в верхние, так и в средние слои кожных покровов при необходимости избавления от достаточно выраженных складок либо увеличения объема и корректировки контура губ;

Ultra 4 – средство с максимальной плотностью, предназначенное для устранения ярко выраженных морщин в разных зонах лица, выравнивания овала, линии скул и подбородка;

Ultra Smile – препарат, используемый исключительно для работы с губами – увеличения объема, усиления контуров, коррекции формы.

Подробнее у каждом продукте можно узнать практически в любом косметологическом салоне, который предоставляет услуги введения инъекций.