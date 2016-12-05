Необходимость взыскания задолженности – обычный конфликт интересов, который возникает в процессе функционирования бизнеса. Тем более в кризис таких случаев стало на 20-30% больше из-за экономических проблем, говорит статистика консалтинговых компаний. Соответственно, если вы кредитор и вам необходимо урегулировать ситуацию, когда в порядке прямого контакта с должником сделать это не представляется возможным, вам нужен будет юрист по взысканию задолженности. Множество компаний сегодня предлагают эту услугу. Как выбрать нужную? Хорошим вариантов будет воспользоваться услугой “всё включено”. Представьте, что всё юридическое сопровождение будет заключено в одном пакете услуг с прозрачными условиями и не менее понятной ценой. Юрист Москва: http://urist.moscow/ предлагает именно такой вариант. Вы можете сразу определить, во сколько вам обойдётся взыскание в зависимости от суммы, которую вы хотите получить с должника: до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до миллиона, от миллиона до трёх миллионов или свыше этой суммы. Отдельно оплачиваются только государственная пошлина, почтовые, командировочные расходы и участие юриста в переговорах. Что входит в пакет услуг?

Во-первых, ведение переговоров с должником и претензионная работа, взыскание долгов через суд, если переговоры ничего не дали, продажа или переуступка долгов, если другого вариант просто нет. Юрист проводит анализ и сбор всей необходимой информации о должнике, проверку финансового положения, в том числе фиксацию имущества и банковских счетов, организует переговоры с должником и переговорный процесс в целом, а также при положительном результате готовит соглашение о поэтапном возврате долга с указанием графика погашения. Другая востребованная услуга Юрист Москва – представление интересов организации в судах. Она включает в себя правовой анализ документов, касающихся вашего дела, изучение перспектив сложившейся ситуации с точки зрения норм права, предоставление консультационной информации, формирование необходимых процессуальных документов, в том числе исковых заявлений и отзывов на иски, непосредственное участие в судебных заседаниях, сопровождение исполнения решения, вынесенного судебной структурой. Также компания предоставляет услуги в категориях аудит, бухгалтерские услуги, продажа бизнеса и лицензирование. Качественное юридическое и бухгалтерское обслуживание бизнеса – залог здоровья и развития компании. Выбирайте партнёров тщательно!