Для того чтобы продукция была допущена на рынок, она проходит особые испытания. В их ходе должно подтвердиться или могут быть опровергнуты качество, безопасность использования и применения. Выполнение этих работ на уровне международных стандартов обеспечивает испытательная лаборатория. Она должна иметь соответствующую аккредитацию, а также все необходимое оборудование.

Современная испытательная лаборатория занимается не только проведением исследований и подтверждением результатов в протоколах испытаний, она периодически должна подтверждать свою квалификацию. Услуги таких организаций востребованы во многих отраслях промышленности и производства, в том числе в строительной сфере, где от качества материалов зависят прочность, безопасность и долговечность возводимых зданий и сооружений.

Методы испытания прочности бетона

Бетон является одним самых распространенных материалов, применяемых в строительстве, поэтому его прочность тщательно проверяется специалистами аккредитованной испытательной лаборатории. Это дает возможность производителям подтвердить заявленные качества своего товара, а потребителям – обезопасить себя от приобретения некачественного состава.

Прочность бетона – это способность материала выдерживать определенное давление при сжатии, иметь соответствующие показатели устойчивости к низким температурам, влагонепроницаемости и др.

Существуют различные методы испытания бетона, которые могут проводиться в лабораторных условиях или прямо на строительной площадке с выездом специалистов на место. Они описаны в ГОСТах:

определение прочности с использованием специально изготовленных образцов;

испытание кернов, которые берутся из готовой продукции;

применение ультразвукового метода определения прочности.

Первые два способа предусматривают испытания экспериментальным путем до момента обнаружения точки максимальной нагрузки, после которой происходит разрушение бетона. Такие мероприятия позволяют определить уровень прочности смеси по определенному образцу.

Этот метод испытания называется разрушающим. Он имеет свои недостатки:

продолжительный срок созревания (28 суток);

привлечение сложного оборудования;

риск повреждения конструкции, из которой извлекался образец.

Сегодня испытания прочности бетона в большинстве случаев проводятся с применением неразрушающих методов. В чем их особенности?

Неразрушающие методы испытания прочности бетона

Они позволяют измерять определенные физические характеристики бетона, на основе которых определяют реальную прочность строительного материала. Одним из самых точных является способ с применением ультразвука, который обеспечивает исследование всего тела конструкции, верхних и внутренних слоев.

В его основе лежит измерение скорости прохождения ультразвуковых волн через испытуемый массив бетона. Это дает возможность определить не только уровень прочности, но и показатели однородности бетонной конструкции.

Содержание протокола

Все результаты испытаний заносятся в специальный протокол испытания образцов бетона. Документ включает такие пункты:

номер партии;

дату заливки образцов, которая является точкой отсчета, т.к. образец выдерживается 28 суток;

информацию о типе испытуемого изделия;

цифробуквенное обозначение места заливки бетона. Это позволяет определить по протоколу, где находится конструкция, подвергавшаяся исследованиям;

информация касательно длины, ширины и высоты образцов;

показатели разрушающей нагрузки для каждого из них.

Данные протокола испытаний прочности бетона играют важную роль для повышения его качества. Если показатели не соответствует ГОСТу, то производитель имеет возможность довести их уровень до нормативных.