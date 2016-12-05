Выставочные мероприятия, которые проходят в стенах ЦВК «Экспоцентр», – всегда долгожданные события внушительных масштабов. Своим долгом приобщиться к экспозиции считают ведущие деятели различных отраслей. Все для того чтобы:

рассказать о своих разработках;

принять участие в обсуждении наиболее важных вопросов для развития отрасли;

сделать интересные доклады;

найти единомышленников для совместного продвижения идеи и т.д.

Заявить о себе, как о перспективном партнере может любой, кто примет участие в экспозиции и выступит с интересным докладом в ходе проведения деловой программы. К этому должен стремиться каждый специалист без исключения.

Деловая программа мероприятий

«Экспоцентр» создает все условия для того чтобы запланированное мероприятие прошло на наивысшем уровне. Специально оснащенные конференц-залы и павильоны регулярно встречают участников экспозиций, которые демонстрируют свои наработки, принимают участие в обсуждениях, заключают договора на поставку продукции и ее продвижение на рынке и т.д.

В ходе формирования деловой программы экспозиционных мероприятий могут быть запланированы:

конференции;

форумы;

конкурсы;

круглые столы;

мастер-классы;

презентации.

Такая деловая программа предоставляет возможность участникам выступить с интересными докладами о собственных достижениях, открытиях, разработках, а также есть шанс узнать мнения других специалистов и их предложениях о продвижении и внедрении продукции на специализированном отечественном и международном рынке.

Интересные выставки

Все мероприятия, которые проводятся в стенах центрального выставочного комплекса страны, представляют особый интерес для аудитории. Каждая отдельная тематическая экспозиция собирает огромное количество участников и просто гостей, желающих приобщиться к событию.

Наиболее популярными и посещаемыми выставками можно назвать:

«Продэкспо» – посещают деятели пищевой промышленности;

«Мебель» – форум международного масштаба;

«Нефтегаз»;

«Электро» – выставка, посвященная инновационным открытиям в отрасли светотехники;

«Мир стекла» и многие другие.

Для того чтобы подробнее ознакомиться с экспозицией и ее участниками, правильно будет принимать активное участие в деловой программе мероприятия. Это отличная возможность для экспонентов привлечь к себе еще больше внимания, вызвать повышенный интерес у аудитории к своим новинкам и разработкам. Интересные доклады станут полезной и информацией, которая позволит инвесторам и потенциальным клиентам больше узнать о компаниях и их предложениях, оценить перспективы развития и целесообразность вложения средств в бизнес.