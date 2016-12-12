Комфортный и безопасный сон играет большую роль в правильном развитии организма и формировании психики ребенка. Крепкий сон зависит от множества факторов. Кроме температурного режима, удобной одежды, режима сна немаловажную роль играет кроватка малыша, в частности – матрасик в кроватке.

С открытием нового интернет-магазина Матрас-Барабас, специализирующегося на детской продукции для сна, сделать это стало гораздо проще и удобнее!

Часто, при рождении ребёнка, кроватку с матрасиком передают для пользования друзья или родственники. За годы эксплуатации, даже самый качественный матрас теряет свои качества: собирает пыль, проседает, комкается. Бывает, что именно он становится причиной аллергических реакций, бронхита, искривлений позвоночника, беспокойного сна ребенка.

Если ваш малыш болеет без видимых причин, часто просыпается по ночам и хнычет – пришло время обновить детское спальное место и купить ему новый детский матрасик.

Он может обеспечить крепкий сон не только малышу, но и матери, и другим членам семьи. Ведь спит ребенок – спит семья. От качественного сна и полноценного отдыха зависит работоспособность, настроение каждого её члена и хорошие взаимоотношения между близкими людьми.

Наш новый специализированный магазин продукции для детского сна Матрас-Барабас – уникален в своем роде. Это находка для родителей, которых волнует здоровый сон малыша. У нас можно купить детский матрас с самыми разнообразными, экологически чистыми наполнителями. А ортопедические матрасы не только способствуют глубокому и спокойному сну, но и выполняют лечебную функцию.

Уникальность магазина в возможности найти редкие модели, например, матрасы для двухъярусных кроватей. Ассортимент товара подобран так, чтобы покупатель легко ориентировался во всевозможных вариантах для любой возрастной категории. Если же вы не нашли экземпляр, который бы вас устроил на все 100%, мы изготовим нестандартные матрасы и наматрасники по индивидуальному заказу.

За качество продукции и ее безопасность мы несем полную ответственность – весь товар протестирован и сертифицирован. Купить детский матрас в нашем магазине всегда выгодно, и вы можете быть полностью спокойны за здоровье вашего ребенка.

Для наших клиентов в честь открытия магазина существует целая серия подарков и приятных сюрпризов:

При заказе матрасов от производителя «Промтекс - Ориент», в подарок предоставляется детская подушка;

При любом заказе, совершается новогодняя рассылка милых полезных подарков для детей;

За каждый отзыв о работе магазина, качестве приобретенного товара и культуре обслуживания, оставленный на сервисе Яндекс Маркет – вознаграждение 200 рублей.

Мы радушно открываем двери нашего магазина Матрас-Барабас и рады встречи с вами!