Смерть близкого – это тяжелый период для родственников человека, ушедшего из жизни. Как правило, на организацию похорон требуются значительные финансовые затраты. Немногие знают, что государством предусмотрены определенные льготы и компенсационные выплаты для проведения похорон.



Установленные законом размеры выплат



Сумма пособия на погребение зависит от статуса умершего гражданина:

- Если это неработающий житель Москвы, то размер выплат составит 16 277 рублей.

- Компенсация на погребение ветеране ВОВ или пенсионера составляет 38 400 рублей.

- Родственники ветерана силовых органов или ВОВ могут дополнительно получить компенсацию на установку надгробного памятника.



Размер материальной компенсации на погребение установлен таким образом, чтобы человек, не имеющий сбережений, был достойно похоронен. Минимальной выплаты достаточно для проведения всех процессов погребения. Если есть финансовые возможности, родственниках покойного могут воспользоваться расширенным пакетом услуг. В государственных ритуальных агентствах стоимость расширенного пакета составляет 39 тыс. рублей.



Процедура получения выплат



Расходы на погребение полностью или частично могут быть компенсированы за счет государственной материальной компенсации на погребение. Выплачивают данную компенсацию родственники покойного или лицам, взявшим на себя все заботы о погребении усопшего.



При получении выплаты следует отталкиваться от статуса покойного. Если это москвич, работающий при жизни, то за выплатой надо обратиться в Фонд социального страхования. Работодатели усопшего могут добавить к положенной компенсации определенную сумму денег по своему усмотрению.



Если умерший являлся ветераном ВОВ, то все вопросы по выплатам решает военкомат. Для получения выплаты родственникам покойного надо обратиться в военкомат, предоставив при этом заявление на получение компенсации и свидетельство о смерти. Если поданное заявление удовлетворяется, тогда деньги переводятся родным умершего в день обращения.



Где узнать о гарантированных льготах



В большинстве случаев родные умершего не догадываются, какие льготы положены на погребение умершего. В этом вопросе требуется профессиональная консультация. В этом помогут специалисты городской ритуальной службы Москвы «Ритуал-Сервис». Компания является официальной и действует в интересах заказчиков в отличие от черных агентов, которые стараются нажиться на горе родных покойного.



Преимуществами государственной похоронной службы http://ritual.ru/ являются гарантированные ритуальные услуги с соответствующими расценками. Квалифицированные сотрудники официальной ритуальной службы проконсультируют, какие именно льготы положены покойному родственнику, куда надо обращаться с целью их их получения и как правильно использовать средства.