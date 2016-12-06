Делать подарки друзьям всегда приятно. И, как правило, дорого. Так что если ваши скромные сбережения не позволяют купить всем шикарные презенты, нужно придумать что-нибудь бюджетное, но непременно оригинальное и запоминающееся – эффект тот же, а затраты гораздо меньше.

Интернет-магазин Tasty-shop составил список недорогих и креативных сувениров в пределах 300 рублей, которые можно подарить близким, знакомым и друзьям по любому поводу, не влезая в долги.

Милые сувениры, которые ни к чему не обязывают

Такие подарки преподносят просто так – от души. Чтобы сделать человеку приятное, поддержать его в трудную минуту или в каком-то начинании.

Сегодня снова модно дарить открытки. Только теперь это уже не просто яркие карточки из ближайшего почтамта, а позитивные мини-комиксы с изрядной долей юмора. Такие, как открытки с Крошкой Ши. Выбирайте забавные надписи, добрые пожелания или просто прикольные рисунки с рыжей белкой, и вперед – поднимать настроение приболевшему приятелю и выводить подружку из депрессии.

Хотите реально сэкономить? Берите больше – в наборе из 50 открыток с Крошкой Ши 10 карточек вы получите бесплатно.





Магниты на холодильник – подарок действительно универсальный. А если это фетровая Овца-мизантроп ручной работы, такой сувенир уже тянет на эксклюзив. Ироничные зверушки от Тани Задорожней давно гуляют по интернету, а их искрометный юмор никого не оставляет равнодушным. Так что эти магниты с шутками наверняка понравятся вашим знакомым. Самые дружелюбные наши покупатели могут приобрести всю «отару» из 18 овец – в этом случае две из них достанутся вам бесплатно (можете оставить их себе и никому не дарить).

Офисные приколы– для коллег

Хорошо, когда в коллективе есть человек с активной жизненной позицией –организатор и заправила на всех корпоративах. Но если в вашей конторе не нашлось такой «Шурочки из бухгалтерии», придумывать подарки коллегам придется самостоятельно. Забудьте уже об именных кружках – у нас для кабинетных работников есть сувениры поинтереснее.

Склеростикеры – блоки самоклеящейся бумаги для записей с симпатичными зверятамии смешными шутками. Лечат склероз, снимают стресс,заряжают позитивом.

Совсем дешево можно приобрести отдельные блоки – по 30 листов в каждом.

Сет из 3 комплектов склеростикеров с разными надписями –выгодная покупка и в три раза больше юмора.

Набор из 9 комплектовв индивидуальной упаковке с оригинальными шутками– мы не стали изобретать велосипед и дарим вам 1 блок просто так.

Подставки для кружек – вполне себе офисный подарок с яркими картинками и смешными надписями. Коллеги оценят, начальник одобрит, а вам будет чем обменяться с сотрудниками в честь очередного праздника. Картонный бирдекель стоит недорого, а в наборе из 6 предметов один вам достанется бесплатно.

Статусы для рабочего стола – тяжелая артиллерия смеха, бьющая без промаха. Вместо тоскливого перекидного календаря с датами, лучше подарить коллегам креативные настольные наборы на спирали. Здесь и картинок побольше, и темы поактуальнее:

Уважительные причины, «почему я не работаю, а тупо сижу»;

2 комплекта с 20 разными настроениями;

23 сокровенных желания, которые посещают только на работе;

Статусы «Зайдите позже».

Можно сразу купить полный комплект: повеселитесь всем отделом и сэкономите 200 рублей.

Недорогие подарки для подружек

Девчонки особенно ценят внимание, так что даже недорогие подарки принимают с удовольствием. А что может быть приятнее, чем всякие аромаштучки? Девичник, Восьмое марта, любой праздник в женском коллективе – уже достойный повод купить для всех душистые сувениры:

Саше – бумажные пакетики для ароматизации белья можно держать в шкафу, носить в сумочке или хранить в ящике стола. Душистые конверты от французских парфюмеров благоухают цветами, хвоей, фруктами и пряными травами.

Те же чудесные ароматы представлены и в наборах туалетного мыльца Le Blanc. Здесь каждый брусок идет в индивидуальной бумажной упаковке и со своим неповторимым запахом.

Саше и мыло дешевле покупать комплектами из 12 предметов, если вы не готовы отдать больше 300 рублей за один подарок.

Вы – хороший человек, душа компании. Поэтому у вас полно друзей и вечно пустые карманы, ведь поздравлять коллег и приятелей со всеми праздниками слишком накладно. Тут никакая зарплата не выдержит, а уж выкраивать из карманных денег, выданных родителями, много точно не получится. Выход один: покупайте недорогие, но креативные подарки в магазине Tasty-shop.ru. Платите любыми удобными способами: через PayPal,банк, если отделение по пути, или Яндекс Деньгами. У самых нетерпеливых мы принимаем онлайн-платежи с карт Visa и МС.