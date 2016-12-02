Не многие знают, что электронным доскам объявлений уже почти 40 лет. В далеком ламповом 1978 году появилась первая доска объявления BBS («Bulletin Board System» — «электронная доска объявлений»), для доступа к BBS тогда использовались специальные программы-терминалы, которые подсоединялись через телефонный модем. Функционал был далек от современного, однако, уже тогда можно было разместить свое объявление или прокомментировать понравившуюся новость.

Примерно так выглядели первые BBS системы, как показано на картинке выше.

Современные доски объявлений

Вряд ли вы слышали о такой доске объявлений, как Craigslist.org. Не смотря на довольно-таки аскетичный web-интерфейс данного сервиса по сегодняшним меркам, он был одним из первых кто предложил удобный формат взаимодействия между продавцом и покупателем посредством современных коммуникаций и является родоначальником всех остальных современных досок объявлений.

Craigslist.org крайне популярен среди англоязычного населения, а особенно в США. Каждый месяц число публикаций достигает 50 миллионов публикаций, а количество зарегистрированных пользователей достигает 60 миллионов.

Бесплатные объявления в России

Первой крупной и известной интернет доской объявлений в России стал портал Irr.ru в 1997 году, это логичное продолжение одноименной известной газеты «Из рук в руки».

Сегодня это крупный сервис по размещению бесплатных объявлений, который имеет базу из 8 миллионов публикаций и ежемесячную аудиторию 16 миллионов посетителей, можно сказать, что это второй крупный игрок на рынке РФ.

Также примерно тогда и появился Молоток.ру, сегодня может уже не всем известный.

Молоток.ру имел больше зарубежный принцип работы – режим интернет-аукциона, такой формат в итоге плохо был воспринят обычными россиянами и проект так и «не выстрелил». Был закрыт в 2015 году по причине плохих экономических показателей.

А уже в 2007 году был запущен всем Avito.ru – сегодня это один из крупнейших в России сервисов бесплатных объявлений.

Авито входит в топ-10 самых посещаемых сайтов Рунета, каждый месяц его посещают 35 миллионов уникальных посетителей, его база объявлений составляет 32 миллиона!

Сегодня постоянно появляются новые удобные сервисы бесплатных объявлений, например, такие как Maxni.ru

Такие порталы могут не иметь большую аудиторию, как у того же Авито. Однако в этом есть и свои плюсы, иногда на них можно найти более интересные товарные предложения, которые на Авито моментально пропадают, не успев толком появиться в каталоге, также риск попасть на мошенников в разы меньше, опять же из-за меньшей популярности.

Последние тренды

Можно с уверенностью сказать, что актуальность в виртуальных досках объявлений всегда будет на высоком уровне. Учитывая, что интернет становится с каждым днем все более доступным для граждан РФ, а технологии развиваются стремительным темпом, что в итоге положительно сказывается на конечном потребителе.

Ниже представлен график популярности поисковых запросов связанных с темой досок бесплатных объявлений. (данные представлены на основе Google Trends)

Видно, что популярность данного интернет сегмента не падает, что позволяет говорить о перспективе дальнейшего роста посещаемости данных сервисов.