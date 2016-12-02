Если вы профессионал в этой области, безусловно, да! Всем остальным мы настоятельно рекомендуем обращаться в специализированные студии, и сейчас расскажем, почему.

Каким должен быть рекламный ролик?

Рекламный аудиоролик – это продукт, от которого зависит презентация вашего товара или услуги, поэтому он должен быть выполнен качественно и профессионально. Давайте рассмотрим это на примере, скажем, шоколада.

Представьте, что вы слушаете ролик, в котором диктор поставленным бархатным голосом с правильными интонациями призывает вас попробовать этот шоколад. А фоном, добавляя голосу диктора еще больше чувственности, звучит приятная романтичная мелодия… У вас уже потекли слюнки?

Аудиоролик, созданный профессионалами, – это всегда качественный продукт

А теперь представьте другой ролик: голос человека, никогда не посещавшего уроки актерского мастерства, сбивчиво и неуверенно предлагает вам отведать батончик, а музыка на фоне хоть и играет, но диссонирует с сюжетом... И мы почти уверены, что шоколада вы больше не хотите.

А таким способом вы вряд ли добьетесь высокого качества записи

Надеемся, желание попытаться записать нечто подобное у вас тоже отпало. Если вы, конечно, заинтересованы в процветании вашего бизнеса. Итак,

Почему самостоятельно записанный ролик – это антиреклама?

Потому что у его слушателя:

возникнет ощущение наспех и кое-как сделанного продукта;

создастся впечатление, что автор этого ролика либо излишне самоуверен, либо не слишком адекватен, если позволяет себе так небрежно обращаться к своим потенциальным клиентам;

возникнут сомнения в том, что продукт или услуга хоть сколько-нибудь востребованы, раз у владельца бизнеса нет денег даже на создание аудиорекламы.

Понятно, что ни то, ни другое, ни третье не будет способствовать продвижению вашего товара или услуги, а вот отвадит потенциальных клиентов запросто. Но это ведь не то, к чему вы стремитесь, правда? Тем более, что сегодня записать простой, но качественный рекламный аудиоролик можно всего за два часа и 490 рублей! Просто воспользуйтесь сервисом «Аудио+».

Если же времени и денег у вас немного больше, обращение в специализированную студию по созданию аудиорекламы позволит вам на выходе получить ролик, который сможет презентовать ваш товар или услугу интересно и максимально эффективно.

Чем вам могут помочь профессионалы?

Создание профессионального рекламного аудиоролика с нуля в специализированной студии подразумевает несколько этапов.

Создание сценария Этот этап можно пропустить, если сценарий для ролика у вас уже есть. Если же и эту работу вы хотите поручить профессионалам, то вам нужно будет: выбрать жанр будущего ролика (например, информационный, песенный и т.д.); указать, что именно нужно донести до будущего слушателя; рассказать о конкурентных преимуществах вашего товара или услуги; выбрать хронометраж, стиль ролика (деловой, веселый, серьезный и т.д.); описать ваш товар или услугу, а также вашу целевую аудиторию; предоставить слоган (если он есть у вашего бренда); указать, какие из ранее слышанных вами роликов вам понравились, а какие – нет.

Этот этап можно пропустить, если сценарий для ролика у вас уже есть. Если же и эту работу вы хотите поручить профессионалам, то вам нужно будет:

Эти подробности помогут написать сценарий, в котором максимально подробно, выгодно и эффектно будет презентован ваш товар или услуга.

Сценарий, написанный профессионалами, обеспечивает 50 % успеха

Создание аудиоролика. Чтобы в итоге получить именно то, что нужно, вам снова потребуется заполнить бриф, куда нужно будет внести такие сведения, как: название вашей компании; наименование товара или услуги, которая будет рекламироваться; категория ролика (постановочный, игровой, песенный, информационный и т.д.); на какой площадке его планируется размещать (радио, интернет и т.д.); хронометраж; целевая аудитория; характер ролика (солидный, динамичный, романтичный и т.д.); регион вещания; слоган (если есть).

Чтобы в итоге получить именно то, что нужно, вам снова потребуется заполнить бриф, куда нужно будет внести такие сведения, как:

А также озвучить свои пожелания по изготовлению ролика и предоставить сценарий. Ах, да! Еще нужно будет выбрать диктора или нескольких для озвучки вашей рекламы. Это можно сделать как самостоятельно в базе дикторских голосов, так и поручить специалистам студии.

Голос для вашего ролика вы сможете выбрать из базы профессиональных дикторов

Через короткое время (обычно не более суток) ваш рекламный аудиоролик будет готов.

Как видите, процесс создания профессиональной аудиорекламы не требует больших временных, да и финансовых, затрат. Зато такой ролик сможет презентовать ваш товар или услугу так, что у ваших потенциальных клиентов создастся о них самое благоприятное впечатление.