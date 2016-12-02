Если вы профессионал в этой области, безусловно, да! Всем остальным мы настоятельно рекомендуем обращаться в специализированные студии, и сейчас расскажем, почему.
Рекламный аудиоролик – это продукт, от которого зависит презентация вашего товара или услуги, поэтому он должен быть выполнен качественно и профессионально. Давайте рассмотрим это на примере, скажем, шоколада.
Представьте, что вы слушаете ролик, в котором диктор поставленным бархатным голосом с правильными интонациями призывает вас попробовать этот шоколад. А фоном, добавляя голосу диктора еще больше чувственности, звучит приятная романтичная мелодия… У вас уже потекли слюнки?
Аудиоролик, созданный профессионалами, – это всегда качественный продукт
А теперь представьте другой ролик: голос человека, никогда не посещавшего уроки актерского мастерства, сбивчиво и неуверенно предлагает вам отведать батончик, а музыка на фоне хоть и играет, но диссонирует с сюжетом... И мы почти уверены, что шоколада вы больше не хотите.
А таким способом вы вряд ли добьетесь высокого качества записи
Надеемся, желание попытаться записать нечто подобное у вас тоже отпало. Если вы, конечно, заинтересованы в процветании вашего бизнеса. Итак,
Потому что у его слушателя:
Понятно, что ни то, ни другое, ни третье не будет способствовать продвижению вашего товара или услуги, а вот отвадит потенциальных клиентов запросто. Но это ведь не то, к чему вы стремитесь, правда? Тем более, что сегодня записать простой, но качественный рекламный аудиоролик можно всего за два часа и 490 рублей! Просто воспользуйтесь сервисом «Аудио+».
Если же времени и денег у вас немного больше, обращение в специализированную студию по созданию аудиорекламы позволит вам на выходе получить ролик, который сможет презентовать ваш товар или услугу интересно и максимально эффективно.
Создание профессионального рекламного аудиоролика с нуля в специализированной студии подразумевает несколько этапов.
Эти подробности помогут написать сценарий, в котором максимально подробно, выгодно и эффектно будет презентован ваш товар или услуга.
Сценарий, написанный профессионалами, обеспечивает 50 % успеха
А также озвучить свои пожелания по изготовлению ролика и предоставить сценарий. Ах, да! Еще нужно будет выбрать диктора или нескольких для озвучки вашей рекламы. Это можно сделать как самостоятельно в базе дикторских голосов, так и поручить специалистам студии.
Голос для вашего ролика вы сможете выбрать из базы профессиональных дикторов
Через короткое время (обычно не более суток) ваш рекламный аудиоролик будет готов.
Как видите, процесс создания профессиональной аудиорекламы не требует больших временных, да и финансовых, затрат. Зато такой ролик сможет презентовать ваш товар или услугу так, что у ваших потенциальных клиентов создастся о них самое благоприятное впечатление.