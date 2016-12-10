Сегодня мы попытаемся разобраться в текущей ситуации на рынке недвижимости. Мы пригласили ведущего аналитика издания «Банки Сегодня» дать прогноз ситуации с недвижимостью, которая может случиться в 2017 году. Банки Сегодня - это современное финансовое издание, которое отличается оперативностью и высоким уровнем предоставляемой информации.

Г.О. Греф, глава Сбербанка, выдвинул свой прогноз о том, что в грядущем 2017 году положение на рынке недвижимости должно восстановиться, а кризис - пойти на спад.

Однако некоторые эксперты не согласны с этой точкой зрения и считают её чрезмерно оптимистичной, говоря о том, что существенных изменений в этой сфере не произойдёт, и продолжится негативный сценарий развития рынка недвижимости.

Тем не менее, существуют факторы, которые способны остановить развитие коллапса в данной среде. Среди них — государственная поддержка строительства, помощь правительства и региональных властей в восстановлении экономической ситуации и повышении платёжеспособности населения, и понижение ставок на ипотеку. Поэтому эксперты всё же прогнозируют снижение цен.

Текущий кризис по масштабам можно соотнести с ситуацией, которая наблюдалась на рынке недвижимости в 2008-2009 годах, однако, в его ходе обнаружился ряд положительных моментов.

К примеру, появилось осознание того, что скачков цен больше не предвидится, а существующие расценки должны согласовываться с платёжеспособностью населения: застройщики всё чаще ориентируют свои цены именно на потенциальных покупателей. Также стоит отметить, что застройщики в ходе текущего бума не увязли в долгах, а правительство взяло под своё руководство регулировку работы сектора недвижимости. Тем не менее, людям стоит привыкнуть к настоящему положению дел.

Поддержка государства

Не может не радовать решение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о продлении государственного субсидирования ипотечного займа до первого января грядущего 2017 года. Был повышен лимит кредитования в общей сложности до 1 трлн. руб, в то время, как размер субсидий понизился на 1%. В настоящее время эта мера действует только до 1 января 2017 г.

Согласно заявлению вице-премьера РФ Шувалова, к 2018 году процентные ставки по ипотечному займу понизятся до 7-8 %, соответственно, не будет потребности в субсидировании.

Кому это выгодно

Из любой ситуации, в том числе из сложившейся сейчас на рынке недвижимости, можно вынести урок, и впоследствии учитывать полученные знания. В течение последнего десятилетия цены в этой сфере диктовали застройщики, что вызывало рост стоимости квадратных метров. Однако теперь рынок начинает учитывать, прежде всего, платёжеспособность потребителя и соответствовать ей, что более логично.

Согласно оценкам экспертов, цены на недвижимость в 2017 году упадут. Говорят, что в среднем стоимость снизится на 5-7%, однако точную цифру никто не может озвучить.

Очевидно, что цены также снизятся на старые квартиры и жильё на окраинах небольших городов и провинций. Вместе с тем, для привлечения покупателей, застройщики прибегнут к повышению качества строительных работ и усилению рекламных кампаний для продвижения в СМИ, а также к облагораживанию территорий, прилегающих к жилым комплексам.