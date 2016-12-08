Россияне привыкли к тому, что аренда автомобилей – стандарт для европейских стран и курортных направлений. Чтобы исколесить Испанию или Италию, легче всего приехать на место и взять машину напрокат. Это быстро, просто и экономично по сравнению с общественным транспортом. При этом немногие знают, что в России подобные сервисы уже существуют, активно растут и предлагают не менее гибкие условия доля своих клиентов. Что для этого нужно? Всего лишь зайти на сайт Амегакар, выбрать нужный автомобиль из двух десятков вариантов (хэтчбэки, седаны, джипы, коммерческие автомобили; японцы, корейцы, французы, немцы, американцы), указать дату получения и дату возврата, указать минимальный предполагаемый пробег, а также запросить в случае необходимости через ту же самую форму дополнительные опции. Это может быть, к примеру, навигатор или детское кресло. Требования к водителю, который берёт автомобиль в аренду, простые: возраст не моложе 23 лет (для бизнес-класса – 25 лет), стаж вождения не меньше трёх лет, наличие российского паспорта, наличие водительского удостоверения категории “B”, наличие третьего документа при первом обращении в компанию (заграничный паспорт, ИНН, военный билет), обязательное внесение депозита независимо от срока аренды. Машину вам доставят в любую точку города. Это может быть, например, конкретная станция метро. Что вы получаете?

Во-первых, современный автомобиль. Автопарк компании укомплектован новыми машинами всех классов. Во-вторых, возможность получения автомобиля в день обращения и по очень выгодным ценам. Стоимость аренды автомобиля начинается от тысячи рублей в сутки. В-третьих, автомобили напрокат на любой необходимый срок. При этом в зависимости от срока вы можете получить скидки. В-четвёртых, круглосуточное обслуживание и консультации со стороны представителей компании. Кроме того, все автомобили, которые предлагаются в аренду, застрахованы (ОСАГО, КАСКО), постоянным клиентам предлагаются бонусные программы. Если вы не хотите водить арендованный автомобиль самостоятельно, компания предоставит вам водителя. По сути вы получаете живой GPS, если не очень хорошо знаете город, и возможность без опасений употреблять алкоголь на различных мероприятиях. Также отсутствует дополнительная нагрузка из-за необходимости управления автомобилем круглые сутки. Также Амегакар работает с корпоративными клиентами. Вы получите все необходимые документы, сможете оплатить заказ любым удобным для вас способом и скидки в 10%, а также специальные условия обслуживания. Аренда автомобилей в Петербурге – это просто, быстро и экономично.