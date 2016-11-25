Американский доллар, евро, иена, китайский юань, российский рубль являются денежными единицами соответствующих государств в пределах внутреннего рынка. В случае выхода на «международную арену» из государственных денежных знаков они превращаются в валюту. Значимость и весомость каждой из них на международном рынке подкрепляется экономической мощью и политической стабильностью ее «родной» страны.

Международная, конвертируемая, твердая валюта - синонимы таких денежных единиц как американский доллар, евро, иена. Эту валюту можно свободно и купить, и продать и обменять на национальную в любой стране мира. Сделка осуществляется в соответствии со сложившемся на данный момент обменным курсом национальной и международной валют. Обменный курс или валютная котировка - выражение стоимости одной валюты через эквивалент другой, и так как в этом процессе участвует одновременно две денежные единицы, то для определения объектов обмена используется такое понятие как валютная пара. Оно состоит из названия двух валют и записывается в виде дроби (EUR/USD). Валюта, обозначенная первой, является базовой (ее цена всегда приравнивается к единице), вторая валюта - котируемая (за неё приобретают базовую). Число, стоящее перед обозначением пары, указывает стоимость единицы базовой валюты в конвертируемой.

Как пишет портал Finance.ua, курс валют не есть величина постоянная. Его колебания зависят от изменения соотношения между предложением и спросом на конкретную валюту на валютном рынке. Преобладание экспорта товаров и услуг над их импортом гарантирует любой государственной денежной единице востребованность и высокий курс на международном рынке. За изменением соотношения между экспортом и импортом (даже если нарушение стабильности экономических отношений происходит в пределах двух или нескольких государств) или возникновения политической нестабильности в стране, как правило, следует падение курса нацвалюты по отношению к основным мировым валютам, чаще всего к американскому «зеленому» доллару. Такова теория «плавающего» курса валют, подразумевающая независимость мировой экономики и мирового валютного рынка от вмешательства извне в лице Правительств и Главных банков государств.

Но теория всегда отличается от практики. И посему, несмотря на общепризнанную систему «плавающего» курса валют, Главные банки всех государств неусыпно следят за тем, насколько уверенно держится на плаву их денежная единица. В критических ситуациях Центробанк страны оказывает ей поддержку с помощью «валютных интервенций». Так, в случае падения курса государственной по отношению к главной мировой валюте, регулятор скупает свою валюту, а при чрезмерно завышенном курсе - продает.