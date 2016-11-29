В 2014 году в российском сегменте интернета появился ресурс, на котором решили собрать официальные сайты и наиболее корректную информацию о различных компаниях, организациях, брендах, личностях, учреждениях, явлениях и в принципе любых интернет-ресурсах. Каждый сайт, который попадает в каталог siteofficial.ru проходит ручную модерацию, то есть никаких ошибок по статусу “официальный” быть не может. Для удобства все ресурсы, которые попали в каталог этого сайта, разделены по категориям. Это LiveJournal, авто, бизнес, бытовая техника, косметика, интернет, личные кабинеты, мода, недвижимость, новости, общество, развлечения, ремонт, рунет, спорт, строительство, телевидение, технологии, транспорт, туризм, финансы, футбол, а также категория “без рубрики”. Каждый сайт, попадающий в каталог, получает полноценное описание и несколько скриншотов. К примеру, в описании Роскачества (Российской системы качества) говорится о том, чем занимается эта организация, как выглядит основное меню ресурса, как быстро найти различные исследования товаров, которые проходят экспертизы, почему ресурс будет полезен не только отдельным потребителям, но и сотрудникам различных профессиональных лабораторий, занимающихся проверкой и тестирование продуктов питания и разных товаров. Наконец, вы узнаете о том, что такое сертификация на российском рынке, по каким критериям она происходит, кому выдаётся знак качества, который создало российское правительство по аналогу с советским.

Или siteofficial расскажет, как пользоваться личным кабинетом на сайте операторов сотовой связи, как выглядит структура ресурса, каким образом можно зарегистрироваться в личном кабинете и войти туда, если у вас уже есть аккаунт, как получить доступ к личному кабинету с мобильного устройства, как ознакомиться с различной информацией, каким образом можно отключать и подключать услуги в личном кабинете и как его можно удалить. Администрации ресурса официальных сайтов рунета можно помочь развивать сайт. Если вы нашли ошибку, пишите по указанному на сайте адресу. Если у вас есть пожелания, жалобы или претензии к сайту, используйте удобную форму обратной связи, чтобы уведомить администрацию. Если у вас есть официальный сайт, но он не присутствует в каталоге ресурса, то вы можете предложить его siteofficial.ru. Также на сайте содержиться статья об авторских правах. Комментарии относительно работы сайта и отдельных ресурсов, представленных на нём, печатаются в соответствующем разделе.