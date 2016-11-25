На сегодня актуальной темой для непрекращающихся дискуссий стал вопрос об обороте криптовалюты, а также рисков связанных с её применением. Как всегда в дискуссии существуют две противоположные группы:

первые голосуют за её отмену,

вторые за признание и установление контроля над её обращением.

Что такое криптовалюта

Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо уточнить, что такое криптовалюта. Прежде всего, это электронная (цифровая) валюта. Как и всякая валюта, она имеет свою единицу coin (монета), которая имеет сложный код защиты, другими словами - это зашифрованная информация, которая осуществляется при помощи криптографии. Этим обусловлена приставка крипто. Первая криптовалюта появилась в 2009 году и получила название Bitcoin. На сегодня самая популярная и востребованная из криптовалют.

Вполне понятно, что криптовалюта — это не просто деньги:

Их не выпускают центральные банки, они совершенно независимы от государственной кредитно-денежной политики.

Их эмиссия выполняется в виде цифровых кодов и уже установлено, что к 2031 году будет полностью прекращена.

Никому не возбраняется заниматься майнингом (добычей) криптовалюты.В прямом смысле её созданием.

Большинство пользователей интернет имеют представление об электронных деньгах и не раз пользовались ими для личных нужд. В чем же отличие электронных денег от криптовалюты? Прежде всего, тем, что для того, чтобы пользоваться электронными деньгами, необходимо иметь наличные в рублях или валюте, которые при помощи платежных систем зачисляются в электронный кошелек, предоставленный какой-либо организацией.

Перейдя в разряд электронных денег ими можно расплачиваться (переводить на счет) за товары и услуги предоставляемыми интернет-организациями или переводя их на счет других физических или юридических лиц, оказавших вам услугу или продавших товар. Многие финансовые организации это оценили и успешно пользуются этим, зарабатывая на переведение обычных денег в электронные немалые барыши.

Криптовалюта не предполагает никаких переводов из наличных. Это особая валюта, которая добывается непосредственно в интернете и здесь же тратиться. Для расчета криптовалютой не нужны третьи организации, которые берут проценты за обслуживание. Расчет происходит между двумя лицами.

Предпосылки для решения вопроса о криптовалюте

Развитие интернет-рынка идет стремительно. Отношения в нем должны регулироваться. Это прекрасно понимают и в ЦБ России. На сегодня Центробанк России идет по пути запрета оборота криптовалюты. Но по существующему законодательству запрет того, что не имеет определения законом, невозможен. Поэтому в ГД РФ и самом Центробанке обещают с этим вопросом разобраться.

В ГД определена рабочая группа, которой предстоит решить сложный вопрос запретить ли криптовалюту, путем внесения изменений в действующее законодательство, или создать надежные механизмы по регулированию так называемых «денежных суррогатов». Большинство склоняется ко второму варианту, так как никакое законодательство не может помешать развитию инноваций в финансовой сфере.

Кем будет осуществляться регулирование на рынке криптовалюты?

Центр Регулирования Оборота Криптовалют в России (ЦРОКР) - саморегулируемая некоммерческая организация, которая будет определяться с выдачей лицензии, дающей возможность заниматься данным видом деятельности. Согласно российскому законодательству регулирование финансового рынка Центробанком России проводится при помощи саморегулируемых организаций СРО, которые заносятся в его единый реестр. Этим организациям государство отдает часть своих функций в этой области, и именно они, вместе с государственными органами, будут проводить регулирование на рынке оборота криптовалют.

Вопрос регулирования криптовалюты продвигают депутаты фракции ЛДПР. Вопрос не простой, чтобы дать ему правовую, экономическую и техническую оценку потребуется участие в работе комиссии большого количества специалистов. Но как говорят, лиха беда – начало». Жизнь не стоит на месте, а тем более интернет-технологии, за ними будущее.