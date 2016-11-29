Уже на протяжении двух лет России живет с обрушенной национальной валютой. Еще в 2014 году евро стоил около 40 рублей, а доллар – примерно 35. Сейчас эти значения время от времени становятся увеличиваются в два раза. Разумеется, в первую очередь страдают простые люди, так как цены, особенно на импортные товары, взлетели пропорционально падению курса валюты, а зарплаты хоть и тоже подросли, но часто не столь значительно.

Поэтому перед многими жителям страны стоит понятная задача – экономить, но при этом по возможности не снижать уровень жизни и потребления. Сделать это трудно, но есть возможности, о которых многие не знают и упускают из-за этого серьезную экономии. Например, система UDS Game позволяет получать скидки в сотнях заведений по всей России и при этом она совершенно бесплатна и не требует никаких усилий при регистрации и во время использования.

Для того, чтобы получить доступ к скидкам нужно всего-навсего скачать бесплатное приложение на свое мобильное устройство и пройти быструю процедуру регистрации. После этого пользователю доступны скидки во всех заведениях системы, которые очень просто найти – в приложении доступна интерактивная карта, на которой показано их расположение, а также в приложении существует каталог, в котором заведения разбиты на категории по тематике.

Например, вы хотите где-то перекусить. Вы можете открыть карту и посмотреть, какие заведения есть поблизости, а можете зайти в каталог, найти соответствующую категорию и выбрать себе место для обеда.

Что касается самих скидок, то они бывают нескольких видов. Во-первых, обычная базовая скидка, которая дается абсолютно всем пользователям абсолютно во всех заведениях. Получить эту скидку очень просто – пользователю нужно просто предъявить мобильное устройство с приложением при оплате.

Второй вариант – купоны. Эта система знакома всем, но в UDS Game она особенно удобна, так как все купоны бесплатны и их не нужно распечатывать – опять же достаточно предъявить купон на экране мобильного устройства.

Ну и третий вариант – накопление баллов. Каждый пользователь может добавлять друзей в приложении и отправлять им рекомендации заведений, входящих в систему. За это он получает баллы, которые можно тратить на покупки. Все очень просто и выгодно – согласно отзывам о UDS Game, именно этот вариант экономит больше всего денег.

Кстати отзывы о UDS Game будут очень полезны тем, кто заинтересовался системой и хочет узнать о ней более подробную информацию. Найти отзывы о UDS Game в интернете несложно, так как системой пользуются десятки тысяч человек и многие из них уже поделились своим мнением.