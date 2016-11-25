Ни один книгочей не может представить свою литературную жизнь без классики. Однако, помимо нее, каждый год выходят интересные новинки современной литературы, на которые также стоит обратить внимание. Они выигрывают престижные премии, получают статус бестселлера, заслуживают любовь критиков и читателей. Не случайно, www.knigopoisk.org (социальная сеть для любителей книг) чаще всего уделяет внимание именно современной литературе. В этой статье мы рассмотрим книги, вышедшие относительно недавно, но стоящие того, чтобы их прочитали.

Выбираем чтение: список произведений

Книга «Шантарам - 2. Тень горы» , Грегори Дэвид Робертс. Это уже вторая часть популярного произведения, которая мгновенно обрела популярность. Книга "Шантарам" в свое время произвела фурор в литературных кругах, поэтому продолжение сиквела очень сильно ждали. Как отмечали критики, новый роман стал органичным продолжением истории про бывшего преступника, который в этот раз решил изменить свою жизнь, забыть о темной прошлом и обрести веру. Роман наполнен философскими вопросами и интересными поворотами сюжета.

, Грегори Дэвид Робертс. Это уже вторая часть популярного произведения, которая мгновенно обрела популярность. Книга "Шантарам" в свое время произвела фурор в литературных кругах, поэтому продолжение сиквела очень сильно ждали. Как отмечали критики, новый роман стал органичным продолжением истории про бывшего преступника, который в этот раз решил изменить свою жизнь, забыть о темной прошлом и обрести веру. Роман наполнен философскими вопросами и интересными поворотами сюжета. «Гарри Поттер и проклятое дитя» , Джоан Роулинг. Знаменитый цикл романов о "мальчике, который выжил" уже стал классикой детской и подростковой литературы. Но в этом году английская писательница сделала щедрый подарок фанатам "Гарри Поттера", издав пьесу с полюбившимися героями. В центре сюжета - потомки известных персонажей, которые находят новые приключения.

, Джоан Роулинг. Знаменитый цикл романов о "мальчике, который выжил" уже стал классикой детской и подростковой литературы. Но в этом году английская писательница сделала щедрый подарок фанатам "Гарри Поттера", издав пьесу с полюбившимися героями. В центре сюжета - потомки известных персонажей, которые находят новые приключения. «Узкая дорога на дальний север» , Ричард Флэнаган. В 2014 году писатель получил Букеровскую премию за этот роман, который основан на реальных событиях. Книга рассказывает об австралийских военнопленных, которым необходимо строить железную дорогу. Вторая мировая война спровоцировала смерти людей не только на фронте, но в тылу. Тысячи людей гибли на производстве и строительстве. Центральный персонаж, хирург Эванс, изнутри рассказывает о своем видении войны и о том, что происходит на каторгах.

, Ричард Флэнаган. В 2014 году писатель получил Букеровскую премию за этот роман, который основан на реальных событиях. Книга рассказывает об австралийских военнопленных, которым необходимо строить железную дорогу. Вторая мировая война спровоцировала смерти людей не только на фронте, но в тылу. Тысячи людей гибли на производстве и строительстве. Центральный персонаж, хирург Эванс, изнутри рассказывает о своем видении войны и о том, что происходит на каторгах. «Щегол», Донна Тартт. Писательница является лауреатом Пулитцеровской премии не случайно. Ее роман рассказывает о Тео Докере, сироте, который меняет приемные семьи и ищет свое место под солнцем. Книга описывает противостояние человека и окружающего его жестокого мира.

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