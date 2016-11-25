Ни один книгочей не может представить свою литературную жизнь без классики. Однако, помимо нее, каждый год выходят интересные новинки современной литературы, на которые также стоит обратить внимание. Они выигрывают престижные премии, получают статус бестселлера, заслуживают любовь критиков и читателей. Не случайно, www.knigopoisk.org (социальная сеть для любителей книг) чаще всего уделяет внимание именно современной литературе. В этой статье мы рассмотрим книги, вышедшие относительно недавно, но стоящие того, чтобы их прочитали.
Сайт knigopoisk.org - портал, посвященный литературе и поиску книг. Если вы хотите оперативно узнавать обо всех новинках, обязательно посетите этот ресурс. Там вы найдете самую разную и увлекательную литературу.