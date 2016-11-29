Настоящая хозяйка - всегда немного волшебница. И для этого ему не нужно сушить на окне травы, собранные глубокой ночи на полнолуние в дальних уголках леса, не нужно варить чудо-зелье и обвешиваться амулетами. Современной колдунье это ни к чему. Она знает, что ее настоящая сила - в том, чтобы обустроить семейное гнездышко так, чтобы каждый здесь чувствовал себя уютно и комфортно. Особенно, когда на улице поздняя осень или ранняя зима с коротеньких пасмурными днями и длинными темными холодными вечерам. В такие вечера погоду в доме спасают теплые пледы, мягкие диваны и кровати, какао / чай и теплые объятия. А завершает вечер глубокий сон, который должен восстановить силы для дальнейших свершений. То, что создает магию сна. И вот тут без магии точно не обойтись. Без волшебных вещей, которые предлагает своим покупателям российская компания "Мир Хлопка". Ведь именно на сайте компании - mhlopka.ru - роскошный каталог детского постельного белья, гарантирующую вам приятный, глубокий, крепкий и здоровый сон после напряженного и насыщенного событиями дня.

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