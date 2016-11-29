Платежная система "Webmoney" не нуждается в представлении. Абсолютное большинство Рунет-пользователей, говоря "электронные деньги", подразумевают именно Вебмани. С момента создания в 1998 году, компания постепенно завоевала популярность в России, странах СНГ и даже в некоторых других - Индии, Шри-Ланке, Иране, Германии. Все это стало возможным благодаря своевременной реакции платежной системы на интересы рынка, а также нововведениям, направленным на удобство расчетов через Webmoney в повседневной жизни.

Благодаря тому, что Вебмани выпустили специальные приложения, называемые "киперами", для всех популярных платформ, оплатить или получить перевод можно в любой точке планеты, где есть интернет. Дополнительные факторы авторизации, направленные против взлома кошельков, позволяют их владельцам не беспокоиться за сохранность средств. Главным "козырем" Webmoney, без которого платежная система не имела бы смысла, это то, что оплату в WM принимают практически все онлайн сервисы в русскоязычном сегменте сети. Любой владелец кошелька вебмани имеет возможность оплатить любой товар или услугу - от китайских смартфонов до коммунальных услуг.

Большая часть бирж аутсорсинга в России, Украине и Белоруссии сделали вебмани приоритетным методом оплаты услуг фрилансеров. Подобным образом поступили и другие онлайн-платформы, в которых присутствуют расчеты с пользователями. Причина в удобстве совершения выплат - единственным посредником выступает платежная система, взымающая невысокую комиссию, а перевод средств с кошелька на кошелек мгновенен. Более того, кошелек Webmoney можно создать буквально за пару минут не отрываясь от компьютера, что является несомненным плюсом по сравнению, например с заказом отдельной валютной карты в банке.

Если пользователю необходимо обналичить имеющиеся у него средства или же перевести их в другую платежную систему, то это также не является проблемой. Можно воспользоваться встроенными сервисами WM Transfer и WM Exchanger, правда, с несколько завышенными комиссиями и дополнительными требованиями к аттестату пользователя. Кроме того, существуют авторизованные обменные пункты, которые производят вывод и обмен Webmoney на карту онлайн. Правда, такие операции возможны только на банковские карты и счета, привязанные к кошельку WM, а список разрешенных платежек ограничен несколькими российскими компаниями и Paypal. Это сделано во избежание утечки денег с кошельков в системы, которые не обеспечивают достаточную идентификацию пользователей.