Все большую популярность набирает в нашей стране такой вид отдыха, как путешествие на морских каяках. И это вовсе не дань очередной моде, дело в реальном комфорте передвижения, которая сочетается с массой положительных эмоций во время путешествия. Освоить морские каяки стоит попробовать каждому, кто ценит безопасность в походах.

Почему именно морские каяки?

Каким бы красноречивым ни было название, морские каяки вовсе не предназначены исключительно для передвижения среди волн. Это самая универсальная лодка для всевозможных походов. Ее можно использовать как для прогулок по реке, морю, так и по озеру. Каяк имеет серьезное преимущество перед моторными или весельными лодками – он, благодаря своей маневренности и легкости, может пройти там, где указанным суднам ход заказан.

Оценить по достоинству подобный вид отдыха предлагает ТурКлуб КП. Выбрать подходящий тур с учетом уровня сложности можно по адресу http://www.vpoxod.ru/types/44-Na-morskih-kayakah/. Учитывая, что большинство каяков обладают высокой грузоподъемностью и вместимостью, они отлично зарекомендовали себя как транспорт для многодневных походов большим коллективом. Внутри такой лодки есть даже герметичные отсеки, куда можно сложить провиант и прочие вещи, которым нежелательно промокать.

Тот случай, когда новичок может быстро стать профессионалом

Морской каяк настолько прост в управлении, что даже ребенок освоит его за полчаса. Это идеальное средство для тех, кто только начинает пробовать свои силы как путешественник. Даже если вы все-таки смогли перевернуться, вы не попадете в ловушку, а просто окажетесь рядом с лодкой. Забраться в нее обратно – всего лишь дело техники.

Путешествовать на морских каяках можно круглый год, выбирая новые красочные маршруты. Зимой вам дополнительно понадобится термосберегающий костюм и специальная обувь, чтобы холод не омрачал впечатления от прогулки.

Морской каяк сделан из твердого полиэтилена, что существенно облегчает уход за ним. Корпус не нуждается в покраске, его практически невозможно разбить, а царапины не несут никакой угрозы содержимому лодки.

Если вы мечтали о новых впечатлениях, но уже посетили все места, куда смогли добраться пешком или на машине, обратите свое внимание на турпоходы на морских каяках. Это реальный шанс увидеть своими глазами красоту природы, нетронутой человеком! Умеренная нагрузка, новые друзья и чистый воздух – вот так выглядит настоящий отдых!