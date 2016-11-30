Швейцарская компания Leica Geosystem специализирующаяся на производстве контрольно измерительного оборудования такого как: лазерные дальномеры, оптические цифровые нивелиры, лазерные уровни, тахеометры анонсировала старт продаж на Российском рынке нового дальномера Leica Disto D1.
Данный прибор самый дешевый и простой в серии Disto, он имеет небольшие габариты 115х43х23 мм, а так же маленький вес всего 87 грамма. Данная особенность прибора позволяет использовать повседневно? и не будет дополнительно нагружать работника своими габаритами.
Дальномер оснащен всего двумя кнопками управления, что позволяет пользователю быстро разобраться с прибором и его интуитивно понятными функциями. Прибор комплектуется инструкцией на русском языке. Работать с таким оборудованием может даже самый не квалифицированный персонал.
Дальность измерения до 40 метров делает прибор универсальным для проведения замеров на открытой площадке так и в помещении. Измерения можно выполнять как непрерывно, так и в режиме линейное (одиночное) измерение. Не смотря на большое расстояние измерения у прибора маленькая погрешность, за счет чего приборы Leica DISTO получили всеобщее доверие на рынке измерительной техники в России.
Дальномер оснащен, беспроводным модулем Bluetooth
Еще одна отличительная черта прибора, он оснащен беспроводным модулем Bluetooth. С помощью данного модуля можно использовать его совместно с современными смартфонами и планшетами с операционными системами IOS и Android с предустановленным программным обеспечение «DISTO sketch». Данное приложение позволяет делать эскизы и фотографии объектов и мгновенно переносить на него измеренные расстояния, в дальнейшем при обработке измерений Вы будете видеть визуально планировку помещения.
Производители лазерного дальномер Leica Disto D1 отметили, что прибор получился очень компактным и простым в обращении. Самая главная его отличительная черта это его вес, габариты и точность.
Ближайшее время прибор будет внесен в государственный реестр средств измерения.
Стандартный комплект поставки прибора:
- Чехол
- Батарейки 2 x AAA
- Сертификат калибровки (завода изготовителя).
- Карточка Protect
- Брошюра Quickstart
- Инструкция по безопасности
Технические характеристики
Bluetooth Smart Есть
Дальномер для работы: Внутри помещения
Дальность от 0 до 50 м
Звуковой сигнал Есть
Максимум/Минимум Нет
Непрерывное измерение Есть
Площадь/Объем Есть
Подсветка дисплея Есть
Позиционная скоба Нет
Сложение/Вычитание Нет
Таймер Нет
Функции Пифагора Нет
Дальность измерений до 40 м
Точность ± 2,0 мм
Защита IP54
Производитель: LEICA
Рабочая температура от 0°C до +40°C
Страна производства Венгрия
Гарантия 3 года
Материал предоставлен официальным дистрибьютором Leica в России, компанией ООО «ПОЛИКИП»
Официальный сайт: kiporder.ru
Адрес электронной почты: polykip@yandex.ru
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