Швейцарская компания Leica Geosystem специализирующаяся на производстве контрольно измерительного оборудования такого как: лазерные дальномеры, оптические цифровые нивелиры, лазерные уровни, тахеометры анонсировала старт продаж на Российском рынке нового дальномера Leica Disto D1.

Данный прибор самый дешевый и простой в серии Disto, он имеет небольшие габариты 115х43х23 мм, а так же маленький вес всего 87 грамма. Данная особенность прибора позволяет использовать повседневно? и не будет дополнительно нагружать работника своими габаритами.

Дальномер оснащен всего двумя кнопками управления, что позволяет пользователю быстро разобраться с прибором и его интуитивно понятными функциями. Прибор комплектуется инструкцией на русском языке. Работать с таким оборудованием может даже самый не квалифицированный персонал.

Дальность измерения до 40 метров делает прибор универсальным для проведения замеров на открытой площадке так и в помещении. Измерения можно выполнять как непрерывно, так и в режиме линейное (одиночное) измерение. Не смотря на большое расстояние измерения у прибора маленькая погрешность, за счет чего приборы Leica DISTO получили всеобщее доверие на рынке измерительной техники в России.

Дальномер оснащен, беспроводным модулем Bluetooth

Еще одна отличительная черта прибора, он оснащен беспроводным модулем Bluetooth. С помощью данного модуля можно использовать его совместно с современными смартфонами и планшетами с операционными системами IOS и Android с предустановленным программным обеспечение «DISTO sketch». Данное приложение позволяет делать эскизы и фотографии объектов и мгновенно переносить на него измеренные расстояния, в дальнейшем при обработке измерений Вы будете видеть визуально планировку помещения.

Производители лазерного дальномер Leica Disto D1 отметили, что прибор получился очень компактным и простым в обращении. Самая главная его отличительная черта это его вес, габариты и точность.

Ближайшее время прибор будет внесен в государственный реестр средств измерения.

Стандартный комплект поставки прибора:

Чехол

Батарейки 2 x AAA

Сертификат калибровки (завода изготовителя).

Карточка Protect

Брошюра Quickstart

Инструкция по безопасности

Технические характеристики

Bluetooth Smart Есть

Дальномер для работы: Внутри помещения

Дальность от 0 до 50 м

Звуковой сигнал Есть

Максимум/Минимум Нет

Непрерывное измерение Есть

Площадь/Объем Есть

Подсветка дисплея Есть

Позиционная скоба Нет

Сложение/Вычитание Нет

Таймер Нет

Функции Пифагора Нет

Дальность измерений до 40 м

Точность ± 2,0 мм

Защита IP54

Производитель: LEICA

Рабочая температура от 0°C до +40°C

Страна производства Венгрия

Гарантия 3 года

Материал предоставлен официальным дистрибьютором Leica в России, компанией ООО «ПОЛИКИП»

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Адрес электронной почты: polykip@yandex.ru

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