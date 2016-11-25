Сегодня существует много возможностей для открытия и развития собственного бизнеса. Порой реализация идеи требует довольно больших коммерческих вложений. Кредит под залог недвижимости – одна из популярных и доступных схем получения необходимой суммы денег.

Важно понимать, что открытие залогового кредита ведет к некоторым рискам. В случае с открытием бизнеса следует взять во внимание возможность его нерентабельности. При оформлении кредита нужно учесть все последствия, с которыми можно столкнуться при невозможности выплатить кредит в срок. Жесткой и самой крайней мерой является изымание кредитором залогового имущества.

Специалисты компании AFA подготовили краткий обзор, который поможет выяснить надежность кредитора, выгодность кредитных условий и целесообразность оформления залогового кредита.

Советы по оформлению кредита под залог недвижимости:

Узнать детальную информацию о деятельности кредитора, его репутации и надежности.

Внимательно изучить условия оформления и выплаты кредитных средств.

Подобрать выгодные процентные ставки, которые позволят выплачивать кредит без ущерба для общего бюджета.

Проверить документы и положения кредита на наличие «подводных камней»: штрафов и дополнительных комиссий.

Убедиться в том, что оценка имущества произведена правильно и качественно.

Обратиться за помощью к профессиональному юристу, который поможет разобраться со сложными вопросами при подписании договора. Надежный кредитор никогда не будет возражать против детального изучения документов и проверки его деятельности.

Брать кредит только в случае уверенности в своих силах выплатить его в положенный срок. В противном случае вероятность потери имущества очень велика. Однако следует учесть, что некоторые кредиторы идут на уступки своим клиентам и способны продлить договор.

Многие коммерческие организации, которые занимаются выдачей кредита, предоставляют самые разнообразные услуги по залоговому кредитованию. Чтобы выбрать подходящего кредитора – нужно изучить финансовый рынок, выбрать условия, которые подходят больше всего.

При оформлении договора важно помнить о том, что выгодным условием по кредитованию является страховка залогового имущества. Если выбран надежный кредитор, следует выполнять все условия, выдвигаемые им. Тогда погасить кредит можно легко, без неприятных последствий.