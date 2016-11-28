Цена Bitcoin одна из самых неустойчивых на сегодняшний день, а ее рост способствует появлению новых возможностей заработка. Опытные трейдеры не боятся потерь на волатильности валюты, а используют изменения для увеличения своих доходов.

Единственным вопросом остается, как же вывести уже заработанные биткоины. Биткоин-сообщество быстро развивается и открываются новые заведения, в которых можно расплатиться Bitcoin, однако количество таких мест все еще очень незначительно. В случае, когда расплатиться биткоином напрямую нельзя, приходится искать сервис для обмена Bitcoin.

Обменник биткоинов Unichange предоставляет ряд разнообразных решений по выгодному выводу Bitcoin. Если Вы ищете другую электронную валюту для обмена Ваших биткоинов, то Unichange.me предлагает автоматический обмен Bitcoin на Perfect Money, Okpay, BTC-e USD коды, Litecoin и Fasapay. Данные направления доступны в режиме 24/7 без регистрации.

Для оптовых клиентов выгодным предложением является вывод Bitcoin напрямую на Ваш банковский аккаунт. Несмотря на то, что данный процесс занимает несколько рабочих дней и требует верификации аккаунта, возможность безопасного вывода крупных сумм биткоинов того стоит.

Клиенты, у которых нет банковского аккаунта могут попробовать вывод Биткоин на MoneyGram. В течении 1-2 рабочих дней Вы можете получить денежный перевод в любой точке Земного шара.

Описанные выше способы имеют как свои преимущества, так и недостатки. анализируя пользовательский опыт команда Unichange.me выработала специальное предложение Unichange.me виртуальные и дебетовые карты, которые отвечают трем основным требованиям: быстро, безопасно и удобно. Карты Unichange.me принимаются везде, где принимаются стандартные карты системы Visa, но плюс к этому на них можно выводить Bitcoin в любое время.

Вы знаете, что до сих пор существует множество сайтов (aliexpress.com, ebay.com, amazon.com, wallmart.com, bestbuy.com, gap.com и др.), которые не принимают Bitcoin платежи. Для них удобно использовать бесплатные Unichange Виртуальные Карты, которые мгновенно доставляются и быстро пополняются.

Иногда Вам все же может понадобиться пластиковая карта для оффлайн покупок или снятие наличных в банкомате. Кроме вывода Bitcoin, Вы также можете использовать Unichange пластиковые и виртуальные карты для вывода Litecoin, BTC-e USD кодов, Perfect Money USD/EUR, OkPay и FasaPay. Все заявки завершаются в течении 1 рабочего часа, а иногда вывод занимает меньше 15 минут! На данный момент карты доступны в USD и EUR валютах.

Таким образом, изменчивость цены Bitcoin дает нам шанс заработать, в то время как Unichange.me дает нам возможность обменивать заработанное на другие электронные платежные системы, выводить Биткоин оптом с помощью банковского перевода или MoneyGram денежного перевода в течении 1-2 дней, либо даже быстрее используя Unichange.me дебетовые/виртуальные карты. Совместное использование преимуществ Bitcoin и Unichange.me надежный путь открыть для себя мир, в котором Вы получаете удовольствие от каждой обменной операции.