Выбор автомобиля - один из наиболее волнительных периодов в жизни каждого, кто хочет стать владельцем собственного авто. Но когда муки выбора позади, первое, что должен сделать обладатель только что приобретенной машины, пройти обязательную процедуру регистрации транспортного средства и получить государственные номера. Крепление автономера – процедура приятная и одновременно ответственная. Зная целый ряд особенностей этой манипуляции, а также купив автомобильные рамки, можно добиться их надежности и безопасности фиксации.

Большинство автомобилей оборудованы специальными местами спереди и сзади для установки государственных регистрационных номеров, а значит, ошибиться с их месторасположением невозможно. Тут на первый план выходит необходимость закрепить их так, чтобы обезопасить себя от потери знаков. Прежде всего, важно приобрести качественные номерные рамки, позволяющие закрепить номер по всему периметру. Различают односоставный и двухсоставный механизмы фиксации. В первом случае установка номера происходит при помощи нескольких заклепок, а сама рамка монолитная и плотно прилегающая к кузову. Среди минусов таких решений – легкость похищения и деформации. Двухсоставные или кассетные конструкции позволяют устанавливать в них шторки или антивандальные приспособления. Фиксацию таких рамок осуществляют посредством винтов «с секретом». Они не представляют интереса для злоумышленников, ведь их демонтаж и открытие весьма хлопотная и сложная процедура, где одной отверткой дело не обойдется.

Устанавливать номера нужно строго симметрично по центру оси авто. Иногда, для номеров, размещаемых спереди, допускается отклонение от центра оси в левую сторону, чтобы добиться их месторасположения строго по направлению движения транспортного средства. Фиксация знаков на бампере должна быть в таком положении, чтобы в темное время суток они были хорошо читаемы на расстоянии 20 метров от машины. Важно, чтобы крепления были долговечными и прочными, обеспечивающими долгий срок их службы. Немаловажный нюанс – болты и заклепки не должны искажать информацию на табличке. Запрещено, чтобы рамка закрывала свесы авто или фары, а также выступала за боковые контуры самого автомобиля. Если вы по каким-то причинам не можете выполнить установку номеров самостоятельно, то в таком случае стоит обратиться в автосервис, где специалисты справятся с этой задачей быстро и с соблюдением всех требований.