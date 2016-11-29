Памятник - это не столько внешнее оформление захоронения, сколько символ, дань уважения к умершему. Любое захоронение должно иметь достойный и ухоженный вид, это важно для родных и друзей покойного. Поэтому изготовление памятников - важный момент, который нужно доверять проверенным мастерским. Гранитная мастерская в Москве: http://www.nisp.ru/ долгое время занимается изготовлением памятников любых типов из гранита, гранитополимера и литьевого мрамора. Также компания оформляет и благоустраивает места захоронения, изготавливает и устанавливает цоколи из гранита, металлические и гранитные ограды, столики и лавочки. Преимущества гранитной мастерской nisp, во-первых, в работе только с самыми качественными материалами, которые прошли все необходимые стадии контроля, как на этапе добычи в карьере, так и на этапе непосредственного производства. Во-вторых, мастера компании работают только на самых современных станках и другом оборудовании, используют все необходимые в отрасли передовые технологии и разработки. В-третьих, менеджеры компании практикуют индивидуальный подход к клиенту, гарантируют подбор наиболее оптимальных вариантов с точки цены предложений и предоставляют дополнительные скидки. Любой памятник можно выбрать из каталога, в котором представлены любые варианты из разных материалов и по разным ценам.

Но если вы не смогли подобрать то, что соответствует вашим запросам, то продукцию вам изготовят на заказ. К примеру, вы можете просто описать то, что хотите получить, или предоставить эскиз, а, может быть, фотографию, которую увидели в интернете и хотите сделать памятник по этому образу и подобию. Купить памятник в Москве можно с нанесением цветных портретов и изображений прямо на стелу памятника. Фотопринт - это новейшая технология, которая используется в отрасли. Преимуществами такой технологии являются фотографическое качество изображения, глянец, который не тускнеет под влиянием погодных условий, яркость, контрастность, отсутствие необходимости ухода и очищения фотографии от грязи. Изготовление памятников из гранита позволяет воплотить различные идеи. Варианты могут быть вертикальными, горизонтальными, составными, в виде креста. Есть элитные варианты. Компания работает со всеми кладбищами Москвы и Московской области. Устанавливаются памятники с 15 мая по 15 октября. При заказе зимой или осенью вам доступны дополнительные скидки. Работа компании nisp позволит увековечить память ваших родных и близких.