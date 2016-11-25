Дорожно-транспортное происшествие может случиться в любой момент. При этом повреждения бывают совершенно разной степени: начиная от мелких царапин и заканчивая полной неработоспособностью транспортного средства. При сложной поломке потребуется воспользоваться услугами эвакуатора. Не рекомендуется самостоятельно буксировать автомобиль, так как это может привести к еще больше повредить автомобиль.





Как заказать эвакуатор?

Вызов эвакуатора – это достаточно востребованная услуга, поэтому у компаний, которые занимаются перевозками, зачастую имеется целый автопарк различных моделей. Принцип заказа специализированной техники для транспортировки автомобилей во всех компаниях практически одинаковый. Диспетчеру необходимо продиктовать следующие данные:

- контактный телефон и имя;

- модель, марку и государственный номер автомобиля;

- какая поломка у транспортного средства;

- место, где находится автомобиль;

- место, куда нужно транспортировать машину.

Дополнительно необходимо сообщить, сможет ли эвакуатор подъехать близко к автомобилю или имеются какие-то препятствия на пути.

Если машина слетела в кювет, заехала в болото или речку - это тоже указывается при заказе эвакуатора. Важный момент: водитель должен знать о неисправностях ходовой части и рулевого управления, ведь от этого зависит тип необходимого эвакуатора.



Время прибытия водителя эвакуатора в СПб зависит от места нахождения транспорта и загруженности дорого. Обычно оно составляет от получаса до двух часов.

Предварительно необходимо подготовить документы. Владелец автомобиля должен иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, доверенность (если у авто другой владелец), регистрационные документы на автомобиль. В случаях, когда владелец автомобиля не едет вместе с эвакуатором, нужно оформлять акт приема-передачи транспортного средства и доверенность на водителя спецтехники. Если автомобиль после ДТП, может потребоваться опись повреждений.

При заказе нужно уточнить стоимость услуги транспортировки и узнать, какие могут быть дополнительные затраты на транспортировку.

Что выбрать: эвакуатор или буксировка

Некоторые автомобилисты пытаются сэкономить на транспортировке и отдают предпочтение буксировать автомобиль с помощью мягкой сцепки. Во-первых – это займет много времени, так как получить помощь от попутного транспорта весьма сложно. Во-вторых, не всякая неисправность позволяет перемещать автомобиль буксировочным методам, а несоблюдение правил может привести к еще большей поломке машины. В-третьих, низкая скорость движения и постоянное соблюдение дистанции могут измотать даже самого опытного водителя.



Поэтому, вызов эвакуатора – это самый оптимальный вариант транспортировки автомобиля после ДТП. С помощью специализированной техники произойдет правильная погрузка и разгрузка машины. Владелец может быть уверен, что доставка осуществится без каких-либо дополнительных повреждений.