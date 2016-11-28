Потребность в качественных строительных материалах сегодня чрезвычайно высока, так как с каждым годом требования и стандарты, предъявляемые к строительным объектам, неуклонно повышаются. Бетон приобрел большую популярность, отвечая всем этим требованиям, отличаясь большими экономическими и техническими преимуществами. Под словом бетон подразумевается искусственный каменный материал, представляющий собой смесь цемента, наполнителей и воды.

Железобетон и преимущества изделий из него

Одними из самых прочных изделий из бетона являются конструкции, при изготовлении которых в качестве заполнителя применяется стальная арматура или проволока. Самыми долговечными и функциональными можно считать колодезные кольца ЖБИ, плиты перекрытия, столбы наружного освещения, стойки, элементы декора, применяемые в ландшафтном дизайне и многое другое.

Преимущественные характеристики бетонных и железобетонных изделий

К числу положительных технических характеристик изделий из бетона и железобетона относятся следующие их свойства:

прочность – бетон устойчив к нагрузке по сжиманию, а арматура к нагрузке по растяжению. Фактом является то, что со временем данные свойства усиливаются, наделяя изделия все большими показателями прочности;

сейсмостойкость – высокая степень монолитности и жесткости делают материал незаменимым в регионах с высоким риском возникновения землетрясений. Это же свойство позволяет без особых рисков транспортировать жби-изделия;

четко определенные временные сроки по сохранению всех технических характеристик жидкой бетонной смеси - гарантия того, что отгрузка бетона в Одинцово будет осуществлена правильно, без потери потребительских качеств материала;

долговечность – эксплуатационные сроки основных железобетонных изделий существенно больше в сравнении с аналогичными изделиями из других материалов и сроками их использования. Обусловлено это тем, что бетон и стальная арматура прекрасно сочетаются и взаимодействуют друг с другом, обеспечивая изделиям высокие показатели надежности;

стойкость к негативным атмосферным воздействиям - уникальное свойство отличающее железобетонные лотки или плиты теплотрасс и каналов. Это свойство гарантирует сохранность коммуникаций, прокладываемых внутри них. К неоспоримым преимуществам бетонных теплотрасс относится практичность и оперативность монтажа;

низкая теплопроводность – такое свойство массива бетона служит гарантией сохранности арматуры. Ее защиты от коррозии;

устойчивость к воздействию открытого пламени защищает железобетонные изделия от разрушений во время пожара.

Где купить бетон и железобетонные изделия

Ведущая компания Москвы по производству строительных материалов – это надежный вариант приобретения качественного массива бетона или готовых изделий из него. Предприятия с большим опытом работы применяют самые передовые технологии. А высокое техническое оснащение производственных цехов по изготовлению бетонных смесей служит гарантом приобретения данного строительного материала, соответствующего мировым стандартам качества.