Потребность в качественных строительных материалах сегодня чрезвычайно высока, так как с каждым годом требования и стандарты, предъявляемые к строительным объектам, неуклонно повышаются. Бетон приобрел большую популярность, отвечая всем этим требованиям, отличаясь большими экономическими и техническими преимуществами. Под словом бетон подразумевается искусственный каменный материал, представляющий собой смесь цемента, наполнителей и воды.
Одними из самых прочных изделий из бетона являются конструкции, при изготовлении которых в качестве заполнителя применяется стальная арматура или проволока. Самыми долговечными и функциональными можно считать колодезные кольца ЖБИ, плиты перекрытия, столбы наружного освещения, стойки, элементы декора, применяемые в ландшафтном дизайне и многое другое.
К числу положительных технических характеристик изделий из бетона и железобетона относятся следующие их свойства:
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