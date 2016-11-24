Автосалон Лос-Анджелеса, который регулярно проходит с 1907 года, входит в число самых старых мотор-шоу в мире. С середины 1990-х годов постоянным местом его проведения стал известный Convention Center, занимающий площадь в 71 тыс. кв. м. Последние 10 лет именно этим мероприятием закрывается масштабный автомобильный сезон. В этот раз автосалону Лос-Анжелеса не удалось побить рекорд 2014 года, когда в мировую столицу развлечений привезли целых 65 североамериканских и европейских новинок автокомпонентов и автоаксессуаров. Большая часть премьер актуальна для России. Эксперты Avtoset.net знакомят вас с 5 лучшими авто мотор-шоу.

Mazda CX-5 all new 2017

Сохранив свою главную концепцию, Mazda CX-5 выступает в сегменте небольших кроссоверов, где конкурирует с Kia Sportage и Nissan Qashqai. В основе второго CX-5 лежит прежняя платформа. Колесной базе кроссовера оставили прежние размеры, но благодаря укороченным свесам длина автомобиля уменьшилась на 5 мм.

Обновился и салон – в нем есть новые сиденья, формационно-развлекательная система MZD Connect, приборная панель с семидюймовым экраном и проекционный дисплей. Отметим и пакет ассистентов i-ActiveSense, в который вошли система распознавания дорожных знаков и радарный круиз-контроль. Кроссовер CX-5, как и обновленная модель Mazda 6, оснащен системой G-Vectoring Control – она регулирует тягу двигателя в зависимости от величины боковых ускорений и от угла поворота руля. Что касается двигателя, он, как и прежде, состоит из дизеля объемом 2,2 л и двух бензиновых агрегатов Skyactiv, объем которых составляет 2,0 и 2,5 л.

В Японии продажи кроссовера в Японии стартуют в феврале. На мировые рынки автомобиль выйдет в течение года. Жителям нашей страны не придется долго ждать – японцы планируют в кратчайшие сроки вывести авто в Россию, где на Mazda CX-5 приходится более 70% продаж.

Volkswagen Atlas/Terramont 2018

Семиместному флагманскому кроссоверу Volkswagen удалось заполучить внимание посетителей мотор-шоу и получить два имени сразу. В США его будут называть Atlas, в Европе – Terramont. Будучи самым большим и просторным кроссовером в истории Volkswagen, Atlas/Terramont имеет уже знакомую всем модульную платформу MQB и является одной из вариаций Skoda Kodiaq. Об этом свидетельствуют переднеприводная компоновка и поперечно расположенный двигатель. Volkswagen Atlas/Terramont больше, чем у Ford Explorer или Toyota Highlander – его длина превышает 5 метров.

В Штатах для авто предложат два бензиновых мотора 280-сильный V6 3,6 и 2,0 TSI мощностью 238 л. с. Коробку DSG заменит восьмиступенчатый «автомат». А вот набор для Европы и Китая будет слегка отличаться. В последнем премьера модели планирует в Гуанчжоу в самое ближайшее время. В России же появятся американские версии. По предварительным данным это состоится в конце 2017 года.

Mini Countryman рестайлинг 2017

Эволюцию стиля кроссовера второго поколения невозможно не заметить. Сама машина стала значительно больше (ее длина достигает 4,3 м), колесная база выросла на 7,5 см, а объем багажника увеличился до 450 литров. Также Mini Countryman получил крупную решетку радиатора, светодиодную оптику и удобные рейлинги на крыше.

В основе этой модели лежит платформа UKL, оснащенная электрогидравлической муфтой Haldex. Также имеется трехцилиндровый бензиновый двигатель на 1,5 литра мощностью 134 л. с., а немного выше в гамме находится двухлитровый мотор на 192 силы. Необходимо отметить и дизельный агрегат объемом 2 литра, обладающий отдачей 150 и 190 лошадиных сил. Кроссовер Mini Countryman оснащен 2240 сильной гибридной установкой. В Европе продажи авто стартуют в начале 2017 года.

Ford EcoSport рестайлинг 2018

На американском рынке Ford впервые представляет мини-кроссовер EcoSport. Российским клиентам эта модель также будет интересна, ведь после обновления она почти в таком же виде попадет и на наш рынок. От предыдущей модели из Елабуги данную новинку отличают несколько факторов. Это актуальный передок в стиле Mondeo и усовершенствованный салон, оснащенный отдельным 8-дюймовым экраном медиа системы, поддерживающим платформы Android Auto и Apple CarPlay. В гамме двигателей присутствует 3-х цилиндровый бензиновый агрегат объемом 1 литр и 2,0-литровый мотор. Оба имеют шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Как и раньше, полный привод доступен исключительно для мощных двигателей.

В Штатах продажи авто начнутся в первой половине 2018 года.

Mercedes-Maybach S650 2018

Наряду с флагманским седаном Mercedes-Maybach S650 назван самой дорогой и роскошной версией стандартного кабриолета S-класса, выпущенной этим брендом. Шикарно, но не слишком мощной! Модель оснащена дефорсированным бензиновым турбомотором V12 объемом 6 литров, который развивает 520 л. с. Эти показатели уступают Mercedes-AMG S65. К числу плюсов этой марки относится стильный салон – его обшивают вручную дорогостоящими сортами дерева и кожи. Набор стандартного оборудования состоит из максимального количества опций – комплекта фирменных дорожных сумок, пневмоподвески и системы подачи теплого воздуха к шеям водителя и пассажиров.

А самое интересное то, что открытая модель Maybach будет выпущена ограниченным тиражом – всего 300 экземпляров. На рынки автомобиль выйдет в начале 2017 года. Его стоимость стартует от 300 тысяч евро.

Материал подготовлен совместно с редакцией автоэнциклопедии Автосеть