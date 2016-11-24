Автосалон Лос-Анджелеса, который регулярно проходит с 1907 года, входит в число самых старых мотор-шоу в мире. С середины 1990-х годов постоянным местом его проведения стал известный Convention Center, занимающий площадь в 71 тыс. кв. м. Последние 10 лет именно этим мероприятием закрывается масштабный автомобильный сезон. В этот раз автосалону Лос-Анжелеса не удалось побить рекорд 2014 года, когда в мировую столицу развлечений привезли целых 65 североамериканских и европейских новинок автокомпонентов и автоаксессуаров. Большая часть премьер актуальна для России. Эксперты Avtoset.net знакомят вас с 5 лучшими авто мотор-шоу.
Сохранив свою главную концепцию, Mazda CX-5 выступает в сегменте небольших кроссоверов, где конкурирует с Kia Sportage и Nissan Qashqai. В основе второго CX-5 лежит прежняя платформа. Колесной базе кроссовера оставили прежние размеры, но благодаря укороченным свесам длина автомобиля уменьшилась на 5 мм.
Обновился и салон – в нем есть новые сиденья, формационно-развлекательная система MZD Connect, приборная панель с семидюймовым экраном и проекционный дисплей. Отметим и пакет ассистентов i-ActiveSense, в который вошли система распознавания дорожных знаков и радарный круиз-контроль. Кроссовер CX-5, как и обновленная модель Mazda 6, оснащен системой G-Vectoring Control – она регулирует тягу двигателя в зависимости от величины боковых ускорений и от угла поворота руля. Что касается двигателя, он, как и прежде, состоит из дизеля объемом 2,2 л и двух бензиновых агрегатов Skyactiv, объем которых составляет 2,0 и 2,5 л.
В Японии продажи кроссовера в Японии стартуют в феврале. На мировые рынки автомобиль выйдет в течение года. Жителям нашей страны не придется долго ждать – японцы планируют в кратчайшие сроки вывести авто в Россию, где на Mazda CX-5 приходится более 70% продаж.
Семиместному флагманскому кроссоверу Volkswagen удалось заполучить внимание посетителей мотор-шоу и получить два имени сразу. В США его будут называть Atlas, в Европе – Terramont. Будучи самым большим и просторным кроссовером в истории Volkswagen, Atlas/Terramont имеет уже знакомую всем модульную платформу MQB и является одной из вариаций Skoda Kodiaq. Об этом свидетельствуют переднеприводная компоновка и поперечно расположенный двигатель. Volkswagen Atlas/Terramont больше, чем у Ford Explorer или Toyota Highlander – его длина превышает 5 метров.
В Штатах для авто предложат два бензиновых мотора 280-сильный V6 3,6 и 2,0 TSI мощностью 238 л. с. Коробку DSG заменит восьмиступенчатый «автомат». А вот набор для Европы и Китая будет слегка отличаться. В последнем премьера модели планирует в Гуанчжоу в самое ближайшее время. В России же появятся американские версии. По предварительным данным это состоится в конце 2017 года.
Эволюцию стиля кроссовера второго поколения невозможно не заметить. Сама машина стала значительно больше (ее длина достигает 4,3 м), колесная база выросла на 7,5 см, а объем багажника увеличился до 450 литров. Также Mini Countryman получил крупную решетку радиатора, светодиодную оптику и удобные рейлинги на крыше.
В основе этой модели лежит платформа UKL, оснащенная электрогидравлической муфтой Haldex. Также имеется трехцилиндровый бензиновый двигатель на 1,5 литра мощностью 134 л. с., а немного выше в гамме находится двухлитровый мотор на 192 силы. Необходимо отметить и дизельный агрегат объемом 2 литра, обладающий отдачей 150 и 190 лошадиных сил. Кроссовер Mini Countryman оснащен 2240 сильной гибридной установкой. В Европе продажи авто стартуют в начале 2017 года.
На американском рынке Ford впервые представляет мини-кроссовер EcoSport. Российским клиентам эта модель также будет интересна, ведь после обновления она почти в таком же виде попадет и на наш рынок. От предыдущей модели из Елабуги данную новинку отличают несколько факторов. Это актуальный передок в стиле Mondeo и усовершенствованный салон, оснащенный отдельным 8-дюймовым экраном медиа системы, поддерживающим платформы Android Auto и Apple CarPlay. В гамме двигателей присутствует 3-х цилиндровый бензиновый агрегат объемом 1 литр и 2,0-литровый мотор. Оба имеют шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Как и раньше, полный привод доступен исключительно для мощных двигателей.
В Штатах продажи авто начнутся в первой половине 2018 года.
Наряду с флагманским седаном Mercedes-Maybach S650 назван самой дорогой и роскошной версией стандартного кабриолета S-класса, выпущенной этим брендом. Шикарно, но не слишком мощной! Модель оснащена дефорсированным бензиновым турбомотором V12 объемом 6 литров, который развивает 520 л. с. Эти показатели уступают Mercedes-AMG S65. К числу плюсов этой марки относится стильный салон – его обшивают вручную дорогостоящими сортами дерева и кожи. Набор стандартного оборудования состоит из максимального количества опций – комплекта фирменных дорожных сумок, пневмоподвески и системы подачи теплого воздуха к шеям водителя и пассажиров.
А самое интересное то, что открытая модель Maybach будет выпущена ограниченным тиражом – всего 300 экземпляров. На рынки автомобиль выйдет в начале 2017 года. Его стоимость стартует от 300 тысяч евро.
Материал подготовлен совместно с редакцией автоэнциклопедии Автосеть